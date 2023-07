Einbürgerung in Kassel stark gefragt

Von: Christina Hein

Wer einen deutschen Pass haben will, benötigt Geduld

Kassel – Wer in Kassel die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen will, muss zurzeit mit langen Wartezeiten rechnen: Vom Antrag im Standesamt bis zur Aushändigung der Einbürgerungsurkunde können schon mal eineinhalb Jahre vergehen. Ein Grund ist die kontinuierlich steigende Zahl der Anträge. In Kassel hat sie einen Höchststand erreicht. Waren es 2021 insgesamt 1172 Menschen, die die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt haben, so steigerte sich deren Zahl im Jahr 2022 um 248 auf 1420. Tendenz steigend, so Frank Müsken, der Leiter des Kasseler Standesamts. Allein im Januar und Februar sind in diesem Jahr zusammen 437 Anträge für einen deutschen Pass gestellt worden.

Zu den Top Ten der Nationalitäten, die das Dokument begehren, zählen seit Jahren Türken, Syrer, Afghanen, Polen und Iraner. Einen auffallend großen Anstieg erleben die Anträge von syrischen Menschen: 2021 waren es 514, in den beiden Jahren zuvor zusammen 88. Weil viele Syrer, die 2015 als Geflüchtete nach Kassel gekommen sind, eine der Bedingungen für eine Einbürgerung erfüllen, nämlich den achtjährigen Aufenthalt in Deutschland, rechnen die Behörden mit einem weiteren Anstieg.

Die Zahl der eingebürgerten Türken lag in den vergangenen zwölf Jahren konstant bei jährlich rund 100. Anders als europäische Nationalitäten, für die eine doppelte Staatsbürgerschaft möglich ist, müssen Türken ihren türkischen Pass abgeben.

Mindestanforderung für Neubürger sind zurzeit unter anderem Deutsch-Sprachkenntnisse auf B1-Niveau (siehe Kasten). 2021 hat das Standesamt 635 Urkunden ausgehändigt, im Jahr darauf 770, für Januar bis März 2023 waren es bereits 297.

Eine hessische Besonderheit ist, dass der Akt der Einbürgerung auf zwei Behörden verteilt ist. Die Prüfung des Antrags – unter Einbeziehung von Behörden wie dem Verfassungsschutz – nimmt das Regierungspräsidium vor und kassiert vom Antragsteller 225 Euro Gebühr. Part des städtischen Standes- und Bürgeramts sind die Beratungen im Vorfeld, die Annahme des Antrags sowie die Erstellung einer E-Akte. Die Zahl der Beratungsanfragen im Rathaus belief sich 2022 auf 4642, bis März waren es 812.

Auch die Aushändigung der Einbürgerungsurkunde übernimmt die Stadt. „Wir gestalten das immer in einem feierlichen Rahmen, denn wir begrüßen und freuen uns über jeden Neubürger in Kassel“, sagt Bürgermeisterin Ilona Friedrich. »

Ausländer sollen künftig nach fünf statt bisher acht Jahren eingebürgert werden können. Voraussetzung ist u.a. ein bestandener Einbürgerungstest und der Nachweis, dass der Lebensunterhalt „überwiegend selbst“ bestritten wird. Zudem will die Ampel-Koalition Bewerbern für die deutsche Staatsbürgerschaft ermöglichen, ihren ausländischen Pass behalten zu können. Das geht aus einem Gesetzentwurf hervor, auf den sich die Ministerien jetzt geeinigt haben.