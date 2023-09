„Einfach mal keine Schnudde ziehen“

Von: Florian Hagemann

In der Bauhütte neben dem Herkules: HNA-Redakteur Thomas Siemon hat viel über den Weg zum Welterbe und die Sanierung des Kasseler Wahrzeichens berichtet. © Andreas Fischer

HNA-Redakteur Thomas Siemon verabschiedet sich nach 35 Jahren in den Ruhestand. In all der Zeit hat er fast immer über Kassel berichtet und die Entwicklung von einer grauen zu einer grüneren Stadt miterlebt.

Kassel – Nach 35 Jahren bei der HNA geht Thomas Siemon nun in Ruhestand. Bis auf kurze Unterbrechungen war er fast ausschließlich in der Kasseler Lokalredaktion tätig. Er schrieb viel über den Bergpark, über die Bombennacht, und er hat dafür gesorgt, dass Ephesus und Kupille immer etwas zu erzählen hatten.

Thomas, kannst Du Dich eigentlich noch an den ersten Artikel für den Kasseler Lokalteil in der HNA erinnern?

Einer der ersten Artikel als Volontär in der Stadtredaktion war über das Autokennzeichen HR für Homberg und den Schwalm-Eder-Kreis, aus dem ich ja auch komme. HR steht aber eben auch wahlweise für Hinnerm Ratio oder für Hessisches Rindvieh. Wir haben damals noch eine Fotomontage gemacht und den Titel dazu: Da lacht das Hessische Rindvieh. Das kam mir sehr entgegen: Als jemand, der dort herkommt, darf man sich auch darüber lustig machen.

35 Jahre zurück. Da sind wir im Jahr 1988. Lang ist es her.

Stimmt. Als ich die Zusage für das Volontariat bekommen und die Zeitung schon genauer gelesen habe, da passierte gerade das Grubenunglück in Borken. Das war im Juni 1988. Da habe ich von Chefreporter Frank Thonicke immer schon die Artikel gelesen und war schwer beeindruckt, was er darüber alles geschrieben hat.

Das war noch vor der Wende – eine andere Zeit. Wie ist damals Zeitung gemacht worden?

In der Redaktion wurde geraucht, es standen überall Kaffeetassen herum, und es wurde noch in elektronische Schreibmaschinen gehämmert – insofern wurden die Klischees bedient. Aber im Prinzip ging es um dieselben Sachen wie heute: etwas mit Hirn zusammenschreiben und vor dem Andruck fertig werden.

Wer oder was hat Dich in all den Jahren am meisten beeindruckt?

Irgendwann habe ich festgestellt, dass mich das Thema rund um die Bombennacht mehr als normal interessiert. Das hängt mit Menschen zusammen, mit denen ich Kontakt hatte – insbesondere mit zweien. Zum einen war das Werner Dettmar, der dazu viel gemacht hatte. Bei ihm zu Hause wurde man immer sehr herzlich empfangen, er hatte eine hohe Affinität zu England, es gab immer englischen Tee und Cookies. Das war aber nicht nur von der Atmosphäre besonders, sondern auch inhaltlich.

Inwiefern?

Ich habe so das erste Mal begriffen, wie wichtig das Reden und die Auseinandersetzung damit sind. Werner Dettmar hat ja eine Art Trauerarbeit geleistet. Sein Vater war oberster Luftschutzwart in Kassel und hat immer im Zwiespalt gesteckt: Wenn er zu früh alarmiert hat, gab es Produktionsausfälle. Wenn er zu spät alarmiert hat, starben im Zweifel Menschen. Das hat ihn sehr unter Druck gesetzt. Er ist auch nicht alt geworden, sondern ein paar Jahre nach dem Krieg gestorben. Werner Dettmar hat es als seine Lebensaufgabe empfunden, das alles aufzuarbeiten.

Und wer war der andere?

Der andere war Hans Germandi. Er hat es ganz anders gemacht, wenn auch mit einer ähnlichen Motivation. Er hat Vater, Mutter und Schwester verloren. Er war damals selbst schon als 17-Jähriger bei der Marine und deshalb während der Bombennacht nicht in Kassel. Er hat das alte Kassel aufleben lassen – die alten Gassen, die Fachwerkhäuser und das alte Lebensgefühl. Auch bei ihm war ich immer gern willkommen. Er und seine Frau Gretel waren hervorragende Gastgeber. Wir haben viel in alten Fotoalben gewühlt.

Hast Du Kassel damals, als Du angefangen hast, anders wahrgenommen?

Ja, als graue Stadt, was sich total verändert hat – zum Glück.

Eine Folge der Wende?

Damals wurden ja ganz große Hoffnungen formuliert von der Politik, dass wir nun in die Mitte Deutschlands gerückt seien. Davon hat man über viele Jahre herzlich wenig gemerkt. Aber man hat zunehmend gespürt, dass die Universität eine Rolle in der Stadt spielt. Sie hat auch noch einmal ein anderes Publikum angezogen. Die ersten Ausgründungen waren langsam, aber sicher erfolgreich. Und es hat sich etwas geändert in der Wahrnehmung der documenta. Als ich Kind war, waren das noch die Komischen, die so seltsame Dinge machen. Heute ruft die documenta eher ein Wir-Gefühl hervor. Damit verändert hat sich auch das Bewusstsein, dass Kassel etwas zu bieten hat – etwa herausragende Parks und natürlich den Herkules. Die Menschen haben mehr und mehr gemerkt, dass sich Kassel nicht verstecken muss. Das Ganze hat seinen Höhepunkt in der Anerkennung des Weltkulturerbes gefunden. Aber das war ein weiter Weg bis dahin.

Die Anerkennung war vor zehn Jahren. War das auch so etwas wie Dein journalistischer Höhepunkt, darüber zu schreiben?

Ich kann mich erinnern, dass ja gar nicht alle so begeistert waren von der Entwicklung, weil manche Angst hatten, dass sie in ihrem Freizeitverhalten eingeschränkt werden durch irgendwelche Auflagen der Unesco. Ich habe die Anerkennung aber immer als große Chance empfunden, weil ich auf vielen Reisen gesehen habe, wie andere Weltkulturerbestätten den Tourismus anziehen. Ich habe mir gedacht: Mensch, der Bergpark ist doch mindestens genauso spannend wie zum Beispiel Sanssouci. Das müsste eigentlich entsprechend gewürdigt werden. Als es dann endlich soweit war, hatte ich Wochenenddienst. Ich hatte also das Glück, genau an diesem Tag darüber berichten zu dürfen. Als die Nachricht aus Phnom Penh kam, war das klasse. Einmal durchatmen, einmal freuen, und dann ran an die Arbeit. Da haben wir noch viele Seiten dazu aus dem Boden gestampft.

Hat sich Kassel ausschließlich zum Positiven verändert?

Weitgehend. Man nimmt Kassel heute ja als wesentlich freundlicher und auch grüner wahr als früher. Das kommt daher, weil man an ein paar Stellschrauben gedreht hat. Allein das Rasengleis der Wilhelmshöher Allee ist sehr gelungen – ein grünes Band von der Stadt in den Bergpark. Und auch die Akribie, mit der in den Parks nach historischen Vorgaben gearbeitet wird, ist erstaunlich. Das Bewusstsein dafür ist sehr gewachsen. Was ich nach wie vor schade finde, ist etwas anderes: dass jenseits vom Friedrichsplatz noch viel Ödnis herrscht. Den Königsplatz finde ich einfach misslungen. Da bin ich auch bei den Nostalgikern, die sagen: Guck dir mal an, wie schön der früher war. Nun lässt sich das Rad nicht zurückdrehen, aber man könnte sich schon ein paar Anregungen jenseits der Wasserspeier holen. Ein bisschen mehr Grün, ein Brunnen und weniger Asphalt würden der Sache schon helfen.

Mährt der Kasseler eigentlich zu viel?

Ich bin nordhessischer Zugezogener und daher überwiegend vertraut mit der Mentalität. Aber die richtig eingeborenen Kasseler haben eine sehr große Neigung, manches, was ich wesentlich positiver sehe, schlechtzureden. Daran könnte man noch arbeiten. Einfach mal lächeln und keine Schnudde ziehen.

Du warst ja lange auch Ephesus und Kupille. Muss man das Mähren dann nicht auch beherrschen?

Im Ansatz schon, aber man muss auch die Gabe haben, sich über sich selbst lustig machen zu können, und das können die beiden ganz gut. Sie gehen mit offenen Augen durch die Stadt, leben in einem Umfeld, in dem sie viele Dinge mitbekommen. Meine Frau ist öfter schon gefragt worden, ob sie denn s Lisbeth sei. Ist sie natürlich nicht. Höchstens manchmal natürlich.

Wenn man die Kolumne wie Du fast jeden Tag schreibt, wacht man dann morgens nicht auch schon als Ephesus und Kupille auf?

Nein, ich schalte irgendwann am Tag den Ephesus-und-Kupille-Schalter ein, ich rufe mir auch gern den Artikel dazu auf, in dem noch nichts drin steht. Manchmal habe ich tagsüber schon den Hauch einer Idee, dann geht es schnell. Manchmal muss sich die Idee entwickeln, dann dauert es etwas länger. Was gar nicht funktioniert: wenn andere meinen, das sei doch jetzt ein Ephesus. Die schönsten Ephesus-und-Kupille-Texte sind eh die über die Dinge, die einfach im Alltag passiert sind.

Mit Dir treten jetzt auch Ephesus und Kupille arbeitstechnisch etwas zurück, aber sie verschwinden nicht ganz.

Ich finde es gut, dass sie präsent bleiben, sich am Wochenende und darüber hinaus dann und wann zu Wort melden. Aber sie werden halt auch etwas älter und müssen einen Gang zurückschalten. So ist das Leben. (Florian Hagemann)