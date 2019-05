Einkaufen bis kurz vor Mitternacht am 04. Mai beim Late-Night-Shopping im dez

Am Samstag, den 4. Mai, heißt es beim Late-Night-Shopping im dez wieder Einkaufen bei Mondschein - denn an diesem Samstag sind alle Geschäfte bis 23.30 Uhr geöffnet.

Neben einem Shoppingerlebnis mit verschiedenen Angeboten und Aktionen in den späten Abendstunden wird den Besuchern in der Ladenstraße vom dez-Einkaufszentrum auch einiges geboten.

Für die nötige Action während des Schaufensterbummels sorgt eine interaktive Reaktionswand, bei der Groß und Klein die blitzschnell nacheinander aufleuchtenden Tastenfelder schnellstmöglich betätigen müssen. Auch eine Erfrischung darf beim Late-Night-Shopping nicht fehlen. An einem Cocktailautomaten können sich die Besucher eigens ihre Mixgetränke kreieren – und das alles ohne jegliche Vorkenntnisse: Einfach Cocktail an der Maschine auswählen und zusehen, wie das erfrischende Getränk zubereitet wird. Außerdem wird es von 16 bis 22 Uhr eine Castingshow der UFA in der Ladenstraße geben, bei der Talente für bekannte Fernsehshows gesucht werden.

Einkaufen bis kurz vor Mitternacht © © ©

Egal ob entspannter Einkaufsbummel, actionreiche Erlebnisse, abwechslungsreiche Shows oder kleine Erfrischungen für Zwischendurch - im dez-Einkaufszentrum ist für jeden Geschmack etwas dabei. Für Spaß und Unterhaltung beim abendlichen Einkauf ist gesorgt!

Informationen & Adresse: ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG dez Einkaufszentrum Frankfurter Straße 225 34134 Kassel Telefon 0561 – 475960 www.dez.de Jetzt Fan werden auf Facebook: www.facebook.com/dezkassel

Wir haben für Sie geöffnet: Montag: 09:30–20:00 Uhr Dienstag: 09:30–20:00 Uhr Mittwoch: 09:30–20:00 Uhr Donnerstag: 09:30–20:00 Uhr Freitag: 09:30–20:00 Uhr Samstag: 09:30–20:00 Uhr Außerordentliche Öffnungszeiten: 4. Mai: 09:30 – 23:30 Uhr Late Night Shopping 29. September: 12:00 – 18:00 Uhr Verkaufsoffener Sonntag 5. Oktober: 09:30 – 23:30 Uhr Late Night Shopping 14. Dezember: 09:30 – 23:30 Uhr Late Night Shopping 24. Dezember: 09:30 – 14:00 Uhr Heiligabend 31. Dezember: 09:30 – 14:00 Uhr Silvester

Shops, Gastrobetriebe und Services mit abweichenden Öffnungszeiten: REWE Center: Mo. – Sa. 08:00 – 21:00 Uhr Einhorn Apotheke im dez: Mo. – Sa. 09:00 – 20:00 Uhr Fasson Textilpflege: Mo. – Sa. 08:00 – 20:00 Uhr Kasseler Sparkasse: Mo. 09:00 – 17:00 Uhr Di. 09:00 – 18:00 Uhr Mi. 09:00 – 17:00 Uhr Do. 09:00 – 18:00 Uhr Fr. 09:00 – 17:00 Uhr

Hier befindet sich das dez Einkaufszentrum: