Einsatz der Kasseler Feuerwehr: Küche stand in Flammen - ein Verletzter, Polizei ermittelt

Feuer in der Holländischen Straße

+ © Feuerwehr Stadt Kassel/nh Der Rauch zog dick aus dem Fenster der Brandwohnung. © Feuerwehr Stadt Kassel/nh

In einem Mehrfamilienhaus an der Holländischen Straße gab es am Donnerstagnachmittag einen Küchenbrand. Eine Person erlitt Brandverletzungen.