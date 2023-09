Einschulung: So haben Erstklässler ihren ersten Tag an der Reformschule in Kassel erlebt

Von: Hannah Köllen

Teilen

An ihrem künftigen Sitzplatz: Carlotta (6) gehört nun der Gruppe der Schwäne an. Ihren Namen kann sie schon schreiben. © Hannah Köllen

Diese Woche hat die Schule in Hessen wieder begonnen, in der Stadt Kassel steht für 1850 Mädchen und Jungen der erste Schultag an. Wir haben die Einschulungsfeier an der Reformschule begleitet.

Kassel – Die Schulhalle der Reformschule ist gestern Vormittag gut gefüllt: Eltern, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler sowie Geschwister, Omas, Opas und andere Angehörige sind da. Sie alle sind gekommen, um insgesamt 48 Mädchen und Jungen an ihrem ersten Schultag zu begleiten.

In drei Gruppen von jeweils 16 Mädchen und Jungen werden die Kinder und ihre Familien von Schulleiterin Petra Fichtner-Gade willkommen geheißen. Die älteren Schülerinnen und Schüler haben verschiedene Aufführungen vorbereitet, ebenso wie die Lehrkräfte. Bevor es für die neuen Schulkinder in die Unterrichtsräume geht, werden sie auf der Bühne von den älteren Schülern in Empfang genommen.

Jedes neue Schulkind bekommt einen oder gleich mehrere Paten, das sind ältere Schüler, die den Neuankömmlingen vor allem in der ersten Zeit an der Schule zur Seite stehen werden. Die Paten überreichen ihren Schützlingen eine Sonnenblume. „Wenn die Schüler unsere Schule nach der 10. Klasse verlassen, bekommen sie zum Abschluss erneut eine Sonnenblume geschenkt. So schließt sich dann der Kreis der Schulzeit“, sagt Fichtner-Gade. Für sie sei es besonders wichtig, dass sich jedes Kind an ihrer Schule zugehörig fühlt.

Einschulung: Familien in Kassel feiern ersten Schultag

Sheyda Rahemi ist die Lehrerin der Gruppe der „Schwäne“. An der Reformschule werden die Kinder nicht in Klassen, sondern in altersgemischten Gruppen unterrichtet. In der Stufe 1 werden Kinder der Jahrgänge 0, 1 und 2 unterrichtet. Rahemi nimmt acht der neuen Schüler mit in den Unterrichtsraum, wo sich die Gruppe von insgesamt 24 Kindern bei Kennenlernspielen miteinander bekannt macht. „Das Konzept hier ist anders als an den meisten anderen Schulen. Die neuen Schulkinder sind teilweise noch recht jung, aber ich habe noch nie ein Kind in der Jahrgangsstufe 0 erlebt, das nicht auch schon lernen will“, sagt Rahemi.

Auch für Carlotta konnte es gar nicht schnell genug gehen, endlich in die Schule zu kommen: „Meinen Namen kann ich schon schreiben. Am meisten freue ich mich auf den Deutschunterricht“, sagt die Sechsjährige. In ihre Schultüte durfte sie vor der Einschulung noch nicht linsen. „Da darf ich erst nach der Schule reingucken.“ Ihr jüngerer Bruder sei noch kein Schulkind, er habe aber trotzdem eine kleine Schultüte bekommen. „Damit er nicht traurig sein muss, dass er noch nicht in die Schule kommt.“

Die Familie hat eine Einschulungsfeier im eigenen Garten geplant. „Wir haben die Verwandten eingeladen. In unserem Garten haben wir ein Zelt aufgebaut. Die Kinder haben bei den Vorbereitungen ordentlich mit angepackt, die freuen sich total auf die Feier“, sagt Carlottas Vater Simon Kuhn. Den neuen Trend, dass immer mehr Familien auch eine Einschulungstorte beim Konditor ordern, macht Familie Kuhn nicht mit: „Bei uns ist alles selbst organisiert. Jeder bringt was mit“, sagt Vater Kuhn.

Erster Schultag an Reformschule Kassel: Paten übernehmen Verantwortung für Neuankömmlinge

Auch die Familie des sechsjährigen Levi will am Nachmittag die Einschulung des Sohnes feiern. „Es ist ein besonderer Tag. Aber ich glaube, dass ich heute Morgen aufgeregter war als mein Sohn“, stellt Levis Mutter Mahshid Moniri fest. Levi, der sich am meisten auf den Mathematikunterricht freut, vermutet viele Süßigkeiten in seiner Schultüte. „Ich hoffe, dass da ganz viele Bonbons drin sind“, sagt der Junge.

Stolze Eltern: Der sechsjährige Levi hatte gestern seinen ersten Schultag an der Reformschule in Kassel. Seine Mutter Mahshid Moniri und sein Vater Omid Dayari freuen sich gemeinsam mit dem Sohn auf den neuen Lebensabschnitt. © Köllen, Hannah

In seiner Gruppe kennt er am ersten Tag noch keines der anderen Kinder. „Aber mein Freund Johannes geht schon hier zur Schule. Er ist in einer anderen Gruppe. Aber wir wollen zusammen mit dem Fahrrad zur Schule fahren“, sagt Levi. Sein Pate Luis ist schon sieben Jahre alt. „Als Pate muss man gut auf das neue Kind aufpassen“, weiß Luis. An Levis erstem Schultag führt er ihn durch die Schule. „Ich habe Levi gezeigt, wo unsere Bibliothek und das Spielzimmer sind. Und auch ganz wichtig: wo er die Toiletten und unsere Mensa findet.“

Ein neuer Trend zeichnet sich auch in Kassel ab: Immer mehr Familien ordern für die Feier zum ersten Schultag eine Einschulungstorte beim Konditor.