Einzigartige Auswahl rund um die mobile Freizeit

Größte Caravaning-Messe der Welt startet in Frankfurt

Von: Thomas Purkott

Vom 27. August bis zum 4. September können sich Besucher der Caravan Salon Düsseldorf auf eine einzigartige Auswahl rund um die mobile Freizeit freuen. Neben Reisemobilen gehören Fahrzeugtechnik, Zelte, Outdoorbekleidung und -ausrüstung und vieles mehr zum Angebot.

Unter dem Motto „Leidenschaft, die verbindet“ wird Düsseldorf zehn Tage lang zum wichtigsten Treffpunkt für alle Freunde des Caravanings. Über 650 Aussteller präsentieren in 16 Hallen und auf dem Freigelände Fahrzeuge für jeden Geschmack und jedes Budget. Auf der weltgrößten Messe für Reisemobile, Caravans und Ausrüstung darf natürlich auch einer der Größten Südniedersachsens nicht fehlen: Florian Herzog von Reisemobil-Caravan Herzog in Göttingen-Holtensen. „Wir freuen uns, endlich – und auch wieder zusammen mit Dethleffs – beim Caravan Salon vor Ort zu sein”, erzählt er.

Neue kompakte Reisemobile

Vom Mini-Caravan mit Schlafstätte und Kochgelegenheit für den kleinen Geldbeutel bis zum rollenden Luxusreisemobil ist alles dabei, was das Caravaning-Herz begehrt. „Camping Herzog wird die neuen kompakten Reisemobile Just Go und Globevan präsentieren, beide auf Ford Transit-Basis und mit einem unbestechlich guten Preis-Leistungsverhältnis. Zusätzlich halten wir auch wieder besondere Messekonditionen bereit”, erklärt Florian Herzog. Ihn und sein Team kann man in Halle 7a an den Ständen 01 bis 08 persönlich treffen. (ypw)

Große Freiheit mit Wohnmobil und Caravan

(Fast) unbegrenzte Flexibilität und damit große Freiheit erlebt man heute mit Wohnmobil und Caravan. Letzterer ist deshalb so beliebt, da er einfach am Lieblingsplatz stehengelassen werden kann, um mit dem Auto entspannt die Umgebung zu erkunden. Wer sich nicht sicher ist, welcher Wohnanhänger der richtige ist, kann auf der großen Ausstellungsfläche bei Reisemobil-Caravan Herzog in Göttingen-Holtensen verschiedenste Modelle für jeden Geschmack sehen und hautnah erleben. „Vom kleinen c’joy über den kompakten c’go, dem praktischen Aero, dem komfortablen Nomad bis rauf zum luxuriösen Beduin Scandinavia – bei uns kann sich jeder ein intensives Bild machen und sein persönliches Lieblingsmodell finden“, so Florian Herzog von Reisemobil-Caravan Herzog. Für einen groben Überblick empfiehlt er einen Blick auf seine Website www.campingherzog.de. (ypw)

