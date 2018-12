Die Rutschpartie geht weiter: Eisrutsche bleibt bis 13. Januar in Kassel

Auf in die Verlängerung: Die Eisrutsche von Schausteller Sebastian Ruppert bleibt bis Sonntag, 13. Januar, auf der Treppenstraße aufgebaut. Fotos: Dieter Schachtschneider

Kassel. Seit Freitagmittag steht es fest: Auch wenn der Weihnachtsmarkt am Sonntag endet, bleibt die Eisrutsche auf der Treppenstraße noch stehen. Bis zum 13. Januar 2019 darf gerutscht werden.

Sie ist die Attraktion auf dem Kasseler Weihnachtsmarkt gewesen: die 70 Meter lange und knapp zwölf Tonnen schwere Eisrutsche, die Schausteller Sebastian Ruppert extra für die Treppenstraße hat anfertigen lassen. 200.000 Euro hat allein der Bau der Rutsche aus Edelstahl gekostet.

Eine Investition, die sich für den Unternehmer offenbar rechnet. „Die Eisrutsche ist ein bisschen besser angenommen worden, als ich erwartet habe.“ Er habe auch von der „guten Medienarbeit“ profitiert. Nicht nur die HNA hat mit der Vorweihnachtsserie „Rutschpartie mit...“ täglich über die einzigartige Rutsche in der Treppenstraße berichtet, auch viele Fernsehsender waren vor Ort. Das habe dazu geführt, dass einige Besucher lange Wege auf sich genommen haben, um die Rutsche zu testen. Ruppert erzählt von Familien aus Hamburg, Hannover und Mainz.

Seit Freitagmittag steht nun fest, dass die Rutschpartie auch nach dem Ende des Weihnachtsmarktes am Sonntag weitergehen wird. Es gibt eine Verlängerung bis Sonntag, 13. Januar, wie Ruppert am Freitag mitteilte. Darauf habe er sich mit Kassel Marketing geeinigt. Die Anlieger der Treppenstraße hätten dafür ihre Zustimmung erteilt, sagt Andrea Behrens, die bei Kassel Marketing für Events verantwortlich ist. „Die sind alle begeistert von der Rutsche und freuen sich, dass sie bis zum 13. Januar stehen bleibt.“ Die Rutsche habe die Treppenstraße belebt und die Attraktivität des Standorts gesteigert.

Video: Die Eisrutsche in Kassel

Zudem hat Ruppert mit Kassel Marketing einen Vertrag abgeschlossen, dass die Eisrutsche auch bei den Weihnachtsmärkten in den kommenden zwei Jahren wieder auf der Treppenstraße aufgebaut wird.

Dann wird der Unternehmer wohl von den Erfahrungen aus diesem Jahr profitieren. Eis kann nämlich ziemlich tückisch sein: Bei Regen wurden die Bahnen am Anfang so schnell, dass Ruppert aus Sicherheitsgründen nur noch Kinder rutschen lassen konnte. Bei Erwachsenen bestand aufgrund des höheren Gewichts die Gefahr, dass sie bei Regen gegen die Bande am Ende der Bahn knallen.

Ruppert hat neue Rutschsäcke ausprobiert, die bei jeder Witterung funktionieren sollen. Manchmal kam es aber auch vor, dass man in der Rutsche stecken blieb. Das passierte, wenn die feuchte Bahn anfange zu frieren. „Dann bildet sich eine Schicht wie Kleber“, sagt Ruppert.

Die Eisrutsche bleibt am Montag, 31. Dezember (Silvester), geschlossen. Sie öffnet wieder am Dienstag, 1. Januar, 12 Uhr.