Gallensteine – was tun?

Über Aktuelles zu Therapie und Prävention informiert Dr. Ortwin Mann am 5. September in der Reihe „Hören, was gesund macht“

Jeder Fünfte in Deutschland hat Gallensteine. Viele Menschen erfahren davon erst durch eine Ultraschalluntersuchung. Welche Folgen und Risiken ergeben sich aus einer solchen Diagnose? Muss operiert werden oder nicht? Wie soll ich mich bei einer Gallenkolik verhalten? Was ist nach der Entfernung der Gallenblase zu beachten und gibt es Risiken bei einem Leben ohne Gallenblase? Könnten die Steine trotz Operation wieder kommen? Neben diesen Fragen direkt Betroffener geht es um die Möglichkeiten der Vorbeugung, damit Gallensteine gar nicht erst entstehen. + Dr. Ortwin Mann, Chefarzt Gastroenterologie und Onkologie, informiert in der Reihe „Hören, was gesund macht“ am 5. September 2018, um 17 Uhr im Vinzenz-Saal des Elisabeth-Krankenhauses über Aktuelles zu Therapie und Prävention bei Gallensteinen. Die Veranstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Veranstaltungszeit: Mittwoch, 5. September 2018, um 17 Uhr

Referent: Dr. med. Ortwin Mann, Chefarzt Gastroenterologie und Onkologie Veranstaltungsort: Vinzenz-Saal (4.OG) im Elisabeth-Krankenhaus Kassel, Weinbergstraße 7, 34117 Kassel Zur Klinik für Gastroenterologie & Onkologie geht es hier.