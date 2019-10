Individuelle Behandlung: Die Vorteile der personalisierten Strahlentherapie

Die personalisierte Strahlentherapie in der Brustkrebsbehandlung ist am 24. Oktober 2019 Thema in der Reihe „BrustPUNKT“ des Elisabeth-Krankenhauses.

In Deutschland erkranken derzeit jährlich etwa 70.000 Frauen an Brustkrebs. Das Mammakarzinom ist damit die häufigste Krebserkrankung der Frau.

Ein wichtiger Baustein in der Behandlung ist die Strahlentherapie. „Tumorzellen haben in der Regel eine schlechtere Reparaturfähigkeit für DNA-Schäden als normale Zellen“, sagt Dr.med. Nadja Töws. Sie ist Ärztin für Strahlentherapie und Palliativmedizin in der Praxis für Radiologie, Nuklearmedizin und Strahlentherapie in Kassel.

„Bei der Strahlentherapie nutzt man diesen Unterschied, der speziell bei niedrigen Dosen zu beobachten ist.“ Die Gesamtdosis, die erforderlich ist, um die Tumorzellen zu zerstören, wird daher auf kleine Einzeldosen verteilt. „Gesundes Gewebe wird bei dieser Vorgehensweise geschont“, sagt die Ärztin.

Im Rahmen der Radiotherapie gibt es mittlerweile vielfältige Konzepte, um das Mammakarzinom zu behandeln. Diese sind zum Beispiel angepasst an das Tumorstadium, an das Alter der Patientin und an die Begleiterkrankungen.

„Inzwischen können wir die Therapieentscheidung viel individueller treffen und umsetzten“, sagt Dr. Töws. „Jede Patientin bekommt eine leitliniengerechte und gleichzeitig eine auf ihren Erkrankungsstatus angemessene und sorgfältige Behandlung“.

Die personalisierte Strahlentherapie ist damit noch präzisier und verträglicher und kann zu einer besseren Heilung beitragen.

Das Elisabeth-Krankenhaus heißt Patientinnen und interessierte Gäste herzlich willkommen. Im Anschluss an den Vortrag beantwortet Dr. Töws gerne Ihre persönlichen Fragen.

+ © Elisabeth Krankenhaus Kassel Dr.med. Nadja Töws, Ärztin für Strahlentherapie und Palliativmedizin in der Praxis für Radiologie, Nuklearmedizin und Strahlentherapie in Kassel

Der Eintritt ist frei. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Veranstaltungszeit: Donnerstag, 24.Oktober 2019, um 17 Uhr

Veranstaltungsort: Elisabeth-Krankenhaus Kassel im Vinzenz-Saal (4.OG), Weinbergstraße 7, 34117 Kassel