Innovative Methode kann Gelenkbeschwerden lindern

Gastbeitrag von Dr. Uwe Behrmann, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie sowie Ärztlicher Direktor am Elisabeth-Krankenhaus Kassel über Knorpeltransplantation

Solange wir ohne Beschwerden laufen können, schenken wir unseren Gelenken meist kaum Beachtung. Dabei leisten unsere Hüft- und Kniegelenke Schwerstarbeit. Schon beim normalen Gehen werden die Gelenkflächen mit dem mehrfachen unseres Körpergewichtes belastet. Stolpern wir, steigt die Belastung auf das Siebenfache des eigenen Gewichtes. Daher ist es nicht verwunderlich, dass fast jeder im Laufe seines Lebens von Gelenkverschleiß betroffen ist.

Belastungen abzufedern ist eine wichtige Aufgabe des Gelenk-Knorpels. Er hat eine besondere Struktur und verhindert, dass die Gelenkknochen direkt aufeinander stoßen. „Knorpel besteht überwiegend aus einer elastischen Masse und hat nur sehr wenige Zellen im Inneren Diesen Zellen kommt eine besondere Bedeutung zu: Sie erneuern ständig das Knorpelgewebe. Werden die Zellen allerdings geschädigt, gibt es kaum Reparaturmöglichkeiten. Stück für Stück stirbt dann der gesamte Knorpel ab. Diese Entwicklung kann sich über Jahre hinziehen und bleibt oft unbemerkt. Letztlich entsteht so die Arthrose, auch bekannt als Gelenkverschleiß, bei der dann jede Bewegung des betroffenen Gelenkes schmerzt. Häufig sind ältere Menschen und übergewichtige Personen davon betroffen. „Die Arthrose führt dazu, dass viele unserer Patientinnen und Patienten eine Endoprothese, also ein künstliches Gelenk benötigen.

+ Portrait: Dr. Behrmann Doch inzwischen gibt es auch andere Behandlungsmöglichkeiten: „Forschern ist es gelungen, aus wenigen Knorpelzellen, die man im Rahmen eines kleinen Eingriffes gewinnen kann, eine neue Knorpelmatrix anzuzüchten.“ Die Qualität dieses Ersatz-Knorpels ist zwar nicht so gut wie das Original, kann aber in defekte Gelenkflächen eingearbeitet werden und so das Gelenk wieder für Jahre fit machen. „Das ist ein ganz erheblicher Fortschritt in der Behandlung der Arthrose.“ Am Elisabeth-Krankenhaus steht diese innovative Technik den Patienten seit kurzem zur Verfügung.

+ Diese Aufnahme entstand während einer Gelenkspiegelung und zeigt, wie der Knorpelschaden mit einem sogenannten Tasthaken untersucht wird. Mit einer Breite von etwa einem Zentimeter und einer Länge von 2,5 Zentimetern ist der Defekt recht groß, aber für eine Knorpeltransplantation in jedem Fall noch geeignet. Fotos: EKH/nh

Doch auch diese Methode hat ihre Grenzen. Sie kann nur im frühen Stadium einer Verschleißerkrankung angewendet werden, wenn also ein Knorpelschaden nur stellenweise auftritt, die Gelenke aber ansonsten noch überwiegend gesund sind. Gegenüber anderen Methoden, wie zum Beispiel der Transplantation von Knorpel-Knochenzylindern, bietet diese Technik die Möglichkeit, auch größere Löcher im Knorpel zu reparieren. Allerdings: Auch die Transplantation kann ein erkranktes Gelenk nicht heilen. „Von der Heilung eines Arthrose-Gelenkes hin zu einem wieder gesunden Gelenk ist man sicher noch meilenweit entfernt, aber ein Anfang ist gemacht.“ Am besten lässt sich dieses Verfahren derzeit am Knie anwenden, denn hier gelingt es gut, Knorpel zu gewinnen und außerdem ist die Gelenkfläche operativ gut zu erreichen. Ob eine Operation möglich und sinnvoll ist, muss - wie immer in der Chirurgie - bei jedem Patienten sorgfältig geprüft werden.

Kontakt:

Dr. med. Uwe Behrmann

Ärztlicher Direktor Elisabeth-Krankenhaus Kassel

Chefarzt Unfall- und orthopädische Chirurgie

Telefon 0561 7201-141

E-Mail: orthopaedie@elisabeth-krankenhaus-kassel.de