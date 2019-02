Cannabis, Opium & Co.: Moderne Werkzeuge der Palliativmedizin

In der Veranstaltungsreihe BrustPUNKT informiert Astrid Langer am 21. Februar über den Einsatz von medizinischem Cannabis und anderen Betäubungsmitteln bei der Behandlung von Schwerkranken.

Eine Brustkrebserkrankung und ihre Therapie wirken sich auf den ganzen Menschen und seine Umwelt aus. Appetitverlust, Atemnot und Schmerzen können einige der körperlich spürbaren Folgen sein. Die Palliativmedizin versucht, diese Symptome zu lindern und den Patientinnen ein Stück Lebensqualität zurückzugeben. In der Reihe „BrustPUNKT“ informiert Astrid Langer, Fachärztin für Anästhesie und Palliativmedizin im Elisabeth-Krankenhaus, am Donnerstag, 21. Februar, um 17 Uhr, welche Rolle Betäubungsmittel wie zum Beispiel Cannabinoide und Opioide dabei spielen und wie sie in der Palliativmedizin eingesetzt werden.

„Unser Ziel in der Palliativmedizin ist es, die Lebensqualität der Menschen, denen keine kurative Therapie mehr angeboten werden kann, möglichst lange und gut zu erhalten“, sagt Astrid Langer. Um den Patientinnen Schmerzen zu nehmen, stehen neben medikamentösen auch nichtmedikamentöse Methoden zur Verfügung. „So können zum Beispiel auch physiotherapeutische Übungen und Entspannungstechniken helfen“, informiert sie. Im Elisabeth-Krankenhaus arbeiten daher Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen wie der Medizin, der Pflege, der Physiotherapie sowie der Sozialarbeit und Seelsorge eng zusammen.

+ Astrid Langer, Fachärztin für Anästhesie und Palliativmedizin, Elisabeth-Krankenhaus Kassel

Und: Das Palliativteam des Elisabeth-Krankenhauses Kassel ist nicht nur für die Patientinnen da. Auch deren Angehörige benötigen oft eine besondere Zuwendung und Hilfestellung. Denn gerade Angehörige fürchten oftmals, der Situation nicht gewachsen zu sein. „Dabei können bereits kleine Gesten und Handlungen dazu beitragen, dass Befinden der Patientinnen zu verbessern“, erklärt Langer.

Der Eintritt ist frei. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Astrid Langer beantwortet gerne Ihre persönlichen Fragen.

Veranstaltungszeit:

Donnerstag, 21. Februar 2019, um 17 Uhr

Referentin:

Astrid Langer, Oberärztin, Fachärztin für Anästhesie und Palliativmedizin im Elisabeth-Krankenhaus Kassel

Veranstaltungsort:

Vinzenz-Saal (4.OG) im Elisabeth-Krankenhaus Kassel, Weinbergstraße 7, 34117 Kassel