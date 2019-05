Gar nicht so übel – Nebenwirkungen unter Chemo- und zielgerichteter Therapie

Der Umgang mit den Nebenwirkungen der Krebstherapie ist am 23. Mai Thema in der Reihe „BrustPUNKT“ des Elisabeth-Krankenhauses.

Die Chemotherapie wirkt sich vielfältig auf den Körper aus – Haarverlust, Übelkeit und Verdauungsprobleme können die Folgen sein. Zielgerichtete Therapien mit weniger Nebenwirkungen gewinnen daher zunehmend an Bedeutung in der Krebsbehandlung. Über die verschiedenen Therapien und deren Wirkweisen informiert Dr. Sabine Schmatloch am 23. Mai 2019 um 17 Uhr im Vinzenz-Saal. Dr. Schmatloch ist Chefärztin des Brustzentrums im Elisabeth-Krankenhaus Kassel.

„Die Chemotherapie ist so erfolgreich wie gefürchtet“, sagt Dr. Schmatloch. Die Chefärztin und ihr Team behandeln im Brustzentrum jährlich 550 Patientinnen mit primären Karzinomen. „Die Therapie beeinflusst nicht nur die erkrankten Zellen, sondern wirkt sich auch auf die gesunden Zellen aus und beeinträchtigt so das tägliche Leben“, erklärt sie. Es gibt aber Möglichkeiten, die Auswirkungen der Nebenwirkungen zu minimieren, zum Beispiel durch eine bewusstere Ernährung, Sport oder den Verzicht auf bestimmte Pflegeprodukte. Im medizinischen Bereich haben sich unter anderem Kühlkappen bewährt, mit denen sich das Risiko des Haarverlusts während der Chemotherapie verringern lässt. „Dabei handelt es sich um eine patientenindividuell sensorgesteuerte Kühlung der Kopfhaut während der gesamten intravenösen Verabreichung einer Chemotherapie“, berichtet Dr. Schmatloch.

Bei der zielgerichteten Therapie von Brustkrebs kommen neue Wirkstoffe zum Einsatz, die gezielter Krebszellen angreifen. Gesunde Körperzellen werden dabei weitgehend geschont. In der Regel ist diese Methode daher für Patientinnen weniger belastend. Dr. Schmatloch informiert darüber, für welche Patientinnen diese Behandlungsmethode geeignet ist.

+ Dr. med. Sabine Schmatloch, Chefärztin des Brustzentrums im Elisabeth-Krankenhaus

Der Eintritt ist frei. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Dr. Schmatloch beantwortet gerne Ihre persönlichen Fragen.

Veranstaltungszeit: Donnerstag, 23. Mai 2019, um 17 Uhr

Veranstaltungsort: Vinzenz-Saal im Elisabeth-Krankenhaus Kassel, Weinbergstraße 7, 34117 Kassel