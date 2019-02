In der Reihe „Hören, was gesund macht!“ des Elisabeth-Krankenhauses Kassel informieren die Chirurgen der GelenkChirurgie Nordhessen über aktuelle Therapiemöglichkeiten.

Ist der Gelenkschmerz so stark, dass man sich in seiner Lebensführung beeinträchtigt fühlt, ist der Weg zur Endoprothese nicht mehr weit. Bei der Entscheidung für das bestmögliche Verfahren sind Betroffene auch auf die Beratung durch den Operateur angewiesen. In den Medien wurde jedoch in den letzten Monaten über die Sicherheit oder Unsicherheit derartiger Implantate kontrovers berichtet. Durch diese Diskussion wurden viele verunsichert.

Für Patientinnen und Patienten, die vor einem solchen Eingriff stehen, stellt sich deshalb die Frage: Ist es sinnvoller, auf Altbewährtes zurückzugreifen oder gibt es doch gute und sinnvolle Neuerungen? Und woran kann man erkennen, was das Beste für einen persönlich ist? Die Experten der GelenkChirurgie Nordhessen geben Betroffenen und Interessierten Hilfestellung bei dieser nicht ganz einfach zu beantwortenden Frage. Die Veranstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Referenten:

Dr. med. Uwe Behrmann, Ärztlicher Direktor und Chefarzt Unfall- und orthopädische Chirurgie, Elisabeth-Krankenhaus Kassel

Dr. med. Sören Bachmann, Oberarzt Unfall- und orthopädische Chirurgie, Elisabeth-Krankenhaus Kassel

Dr. med. Bernd Kleinwächter, Facharzt für Orthopädie, Überörtliche Gemeinschaftspraxis Melsungen | Bad Wildungen

Dr. med. Hans-Günther Schafdecker, Facharzt für Orthopädie, Orthopädische Praxisklinik Baunatal

Dr. med. Christian Gröll, Facharzt für Orthopädie, Orthopädische Praxisklinik Baunatal

Termin: 06.02.2019, 17:00 Uhr

Veranstaltungsort: Vinzenz-Saal (4.OG) im Elisabeth-Krankenhaus Kassel, Weinbergstraße 7, 34117 Kassel