Volkskrankheit Darmkrebs – kann man das Risiko senken?

Prof. Dr. Paweł Mroczkowski informiert in der Reihe „Hören, was gesund macht“ über die Volkskrankheit Darmkrebs.

Symptome wie Blut im Stuhl, Bauchkrämpfe oder Stuhlunregelmäßigkeiten können zwar viele Ursachen haben, sie können aber eben auch Vorboten für eines der häufigsten Krebsleiden sein – dem Darmkrebs. Deutschlandweit erkranken jährlich mehr als 71.000 Menschen an einem kolorektalen Karzinom.

Prof. Dr. Paweł Mroczkowski, Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie im Elisabeth-Krankenhaus Kassel, informiert am

Mittwoch, 7. Juni 2017, 17 Uhr,

in der Reihe „Hören, was gesund macht“ im Vinzenz-Saal des Krankenhauses über diese Volkskrankheit, klärt auf welche Rolle ein gesunder Lebensstil in der Krebsvorsorge spielt und berichtet über neue Erkenntnisse der Krebstherapie.

+ Prof. Dr. med. Paweł Mroczkowski Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie © Elisabeth-Krankenhaus Kassel „Um es vorweg zu nehmen: Ein gesunder Lebensstil kann sehr viel dazu beitragen, das Darmkrebsrisiko zu senken“, erklärt Prof. Dr. Mroczkowski. So können ausreichend Bewegung, eine ausgewogene Ernährung sowie der Verzicht auf Alkohol und Nikotin einen positiven Einfluss haben. Allein ein gesunder Lebensstil ist allerdings noch kein Garant dafür, vom Darmkrebs verschont zu bleiben.

„Nutzen Sie deshalb das Angebot der Krebsvorsorge. Für Patienten, die älter als 55 Jahre sind, bieten die gesetzlichen Krankenkassen kostenfrei eine Darmspiegelung an“, sagt er – 20 Minuten, die Leben retten können. „Bereits während der Spiegelung können wir Polypen entfernen und Gewebeproben entnehmen“, erläutert der Chefarzt.

In der Abendveranstaltung geht Prof. Mroczkowski auch auf aktuelle Erkenntnisse in der Therapie von Darmkrebs ein. „Neueste Untersuchungen zeigen, dass die Kombination von Strahlen- und Chemotherapie nicht so häufig verwendet werden muss wie bisher“, berichtet er. In einigen Fällen könne sogar ganz auf diese Therapie verzichtet werden.

Die Informationsveranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Veranstaltungszeit: Mittwoch, 7. Juni 2017 um 17 Uhr

Referenten: Prof. Dr. med. Paweł Mroczkowski, Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie im Elisabeth-Krankenhaus Kassel

Veranstaltungsort: Vinzenz-Saal (4.OG) im Elisabeth-Krankenhaus Kassel, Weinbergstraße 7, 34117 Kassel