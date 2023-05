Elke G. wird nach Aufenthalt in Kasseler Tagesstätte vermisst

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Wird vermisst: die 62-jährige Elke G. © POLIZEI KASSEL

Die Polizei sucht nach der 62-jährigen Elke G. und bittet dabei auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Kassel/Schauenburg - Elke G., die in Schauenburg wohnt, hielt sich am Donnerstag in einer Tagespflegeeinrichtung in Kassel auf und wurde letztmalig gegen 12.30 Uhr in der Hermannstraße im Stadtteil Mitte gesehen, so Polizeisprecher Matthias Mänz.

Die 62-Jährige sei orientierungslos und auf Hilfe angewiesen. Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Erfolg.

Beschreibung: Elke G. ist etwa 1,70 Meter groß, sehr schlank, ganz kurze dunkelgraue Haare, trägt ein graues Oberteil, eine Jeans, dunkle Sportschuhe. Hinweise: Tel. 0561/9100. (use)