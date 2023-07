Aus Goethestern soll „Platz der Widerstand leistenden Frauen“ werden

Von: Christina Hein

Teilen

Ort für Protest: Immer wieder gab es auf dem Goethestern feministische Aktionen und die Forderung, den Ort offiziell „Platz der Widerstand leistenden Frauen“ zu benennen. © Jörg Lantelmé

Heißt der Goethestern im Vorderen Westen bald „Platz der Widerstand leistenden Frauen“?

Vorderer Westen – Der im Volksmund als Goethestern bezeichnete Platz auf der Goethestraße im Vorderen Westen hat offiziell keinen Namen. Wer ihn bei Google Maps sucht, findet ihn rätselhafterweise unter der Bezeichnung „Platz der Widerstand leistenden Frauen“. Wie es dazu kam, dass der Name auf diese Weise verschriftlicht wurde, liegt im Dunkeln. Dass der Name jetzt auch offiziell anerkannt wird, dafür setzt sich der Verein West ein. Während der jüngsten Ortsbeiratssitzung im Vorderen Westen warben Mitglieder dafür, dass sich auch die Beiratsmitglieder für das Ansinnen der Namensgebung einsetzen.

„Die Rückkehr der Emma Murks“ – unter diesem Titel hatte vor einem Jahr die Einweihung einer Infotafel auf dem Goethestern durch Mitglieder des Vereins West stattgefunden. Die Tafel erinnert an eine feministische Aktion zur Walpurgisnacht im Jahr 1991, als Frauen sich den Platz mit einem eigenen Straßenschild und Denkmal angeeignet hatten. Mit dabei hatten sie eine Metallplastik, der sie den Namen „Emma Murks“ gegeben hatten.

Bei der Installation der Infotafel, so erzählten Bärbel Praßer und Wolfgang Matthäus vom Verein West den Ortsbeiratsmitgliedern, kamen die Initiatoren auf die Idee, dass Emma Murks eigentlich auf den Platz gehöre: den „Platz der Widerstand leistenden Frauen“.

In den Jahren nach der Walpurgisnacht-Aktion kam es immer wieder zu feministischen Protesten auf dem Goethestern, bei dem die Forderung nach einem „Denkmal für die Widerstand leistenden Frauen“ laut wurde.

Der Historiker Wolfgang Matthäus erinnerte daran, dass die Gegend um den Goethestern stark feministisch geprägt ist. In den 1970er-Jahren sei „der Geist der Zeit in die Goethestraße 67 eingezogen: Mit einem Fest weihte die neu entstandene autonome Kasseler Frauenbewegung im Februar 1976 ihr Frauenzentrum in der Pestalozzistraße ein, das sich bald als zu klein erwies und zu einem Umzug in das Haus Goethestraße/Ecke Reginastraße, führte, wo sich noch heute das Frauen- und Lesbenzentrum befindet. Von hier aus initiierten Frauen Projekte wie das Frauenhaus oder das Frauenmagazin „Krampfader“. Auch der Frauenbuchladen Aradia hatte in der Nähe eröffnet. Themen der Zeit seien der Paragraf 218, Sexualität, Lohn für Hausarbeit, Gewalt gegen Frauen und die Benachteiligung von Mädchen und Frauen in fast allen gesellschaftlichen Bereichen gewesen. Die Goethestraße, so Matthäus, war zudem zeitweise die Heimat von zwei prominenten Politikerinnen und Kämpferinnen für die Gleichberechtigung: Nora Platiel (Goethestraße 150 und 130) und Elisabeth Selbert (Goethestraße 74).

Die Ortsbeiratsmitglieder waren sich einig, dass sie den Verein West darin unterstützen, den Goethestern in „Platz der Widerstand leistenden Frauen“ zu benennen und Emma Murks einen Platz auf dem Goethestern einzuräumen.