Hotel Hessenland soll dreimal so groß werden

Von: Axel Schwarz

Das Planungs-Areal von der Fünffensterstraße aus gesehen: In der Blockmitte kann man anhand des Teilungs-Riegels erkennen, welche Fläche das künftige Hotel (in Richtung Hochhaus) einnehmen soll. © Büro Sprengwerk

Das denkmalgeschützte Hotel Hessenland soll deutlich vergrößert werden und Anbauten erhalten, die sich um den Blockrand bis an die Fünffensterstraße ziehen. An den Plänen der Investoren gibt es auch Kritik.

Kassel – Für die Erweiterung des denkmalgeschützten Hotels Hessenland soll an der Rathauskreuzung das Gebäude weichen, in dem sich heute das Restaurant Eckstein befindet, und durch einen achtgeschossigen Neubau ersetzt werden.

Für das gesamte Karree, das auch den Kunst-Ort Hugenottenhaus umfasst, soll am Montag in der Stadtverordnetenversammlung ein Bebauungsplan auf den Weg gebracht werden. Nach Angaben der Projektentwickler wird angestrebt, dass das vergrößerte und sanierte Hotel bis zur documenta im Jahr 2027 an den Start gehen soll.

Statt bisher 45 solle das Haus dann 120 bis 160 Zimmer bieten, um wirtschaftlich zu sein, sagte Michael Majcen vom Architekturbüro Sprengwerk, das für die Eigentümer der Hotelgrundstücke tätig ist. Es gebe diverse Bewerber für den Hotelbetrieb. Die Entscheidung, wer es machen soll, falle im Lauf der nächsten Wochen. Davon hänge auch ab, wie die Gebäudeteile dann im Detail geplant werden, sagte Majcen.

Der Bebauungsplan, der nun aufgestellt werden soll, legt erst mal nur die städtebaulichen Parameter wie Höhen und sonstige Begrenzungen fest. Hier regt sich im Vorfeld Kritik: Der Stadthistoriker Christian Presche bemängelt, dass durch das Hotelprojekt städtebauliche Zusammenhänge zerstört würden.

Das denkmalgeschützte Hotel von Nachkriegs-Architekt Paul Bode würde nur mehr „ein niedrigerer Vorbau des neuen Hochhauses“ werden, sagt Presche. Auch den vorgesehenen schmalen Anschlussbau ans Hugenottenhaus zur Friedrichstraße hin findet Presche nicht angemessen.

Die Planer von Sprengwerk können die Kritik nicht nachvollziehen. „Der Vorwurf, dass wir hier etwas verschandeln wollten, ist völlig aus der Luft gegriffen“, erwidert Michael Majcen. Man kümmere sich seit 20 Jahren darum, wie Hotel und Hugenottenhaus erhalten und denkmalgerecht saniert werden können. Alle Schritte auf diesem Weg seien eng mit dem Denkmalschutz abgestimmt.

Wenn die Hotelvergrößerung in Angriff genommen wird, werden übrigens die Tage des Clubs York an der Rathauskreuzung gezählt sein. Dessen Mietvertrag läuft übernächstes Jahr aus.

Fragen und Antworten zur geplanten Erweiterung des Hotels Hessenland

Welche Höhen der Gebäudeteile sind vorgesehen?

Der Kernbau des Hotels Hessenland soll sechsgeschossig bleiben – wobei die oberste Ebene wieder zur Dachterrasse umgewandelt werden soll. Sechs Geschosse sind ebenso für die Erweiterungsbauten an Fünffenster- und Friedrichsstraße vorgesehen. Dabei soll sich eine Höhenlinie mit den Dachfirsten der Altbauten ergeben. Anstelle des Eckhauses an der Rathauskreuzung soll ein Neubau punktuell darüber hinaus ragen, und zwar acht bis neun Etagen hoch. Das benachbarte Victoria-Hochhaus hat zwölf Stockwerke. Eine weitere, nicht so deutliche Erhöhung an der Oberen Karlsstraße ist auf absehbare Zeit kein Thema, weil dieser Teil den Entwicklern nicht gehört.



Wie sind die Besitzverhältnisse auf dem Areal?

Der zentrale Teil mit dem Hugenottenhaus und dessen Kunst-Biergarten gehört der 5Fenster GmbH & Co. KG. Dahinter stehen der Unternehmer und Mäzen Udo Wendland sowie die Planer Matthias Tunnemann und Michael Majcen vom Büro Sprengwerk. Das Hotel Hessenland und seit einiger Zeit auch das angrenzende Gebäude mit dem Restaurant „Eckstein“ gehören dem Immobilienentwickler CoCo Real aus Sonthofen, der mit den Sprengwerk-Architekten kooperiert. Zwei Grundstücke an der Blockgrenze zur Oberen Karlsstraße haben andere Eigentümer.



Was passiert jetzt mit dem Hugenottenhaus?

Auf mittlere Sicht erst mal nichts – jedenfalls, was das Gebäude betrifft. Das soll laut den Entwicklern erst nach dem Hotelausbau angefasst werden, also später als 2027. Allerdings werde der Kunst-Biergarten des Hugenottenhauses für die Arbeiten am Hotel weichen müssen – unter dem Grundstück soll eine Tiefgarage geschaffen werden. Das sei den Betreibern des Hugenottenhauses schon länger bekannt, heißt es von Sprengwerk. Man sei in gutem Einvernehmen, was die Entwicklungspläne für das Gelände betrifft.



Was kritisieren Stadtgeschichtler an den Plänen?

Bei der Hotelvergrößerung soll an der Friedrichsstraße auch der angrenzende schmale Gebäudeteil des Bode-Saals weichen, der außen noch die Originalfassade aus dem frühen 19. Jahrhundert trägt. Dieser Bereich soll zum neuen Hoteleingang werden. Es gebe kaum mehr originale Bauzeugnisse der hugenottischen Oberneustadt, wird argumentiert.

Auch der geplante Abbruch des Hauses Obere Königsstraße 4 wird beklagt, weil sich dort einst der Romantiker-Kreis um Clemens und Bettina Brentano, Achim von Arnim und die Brüder Grimm zu treffen pflegte. Nach der Zerstörung im Krieg ist dieses Gebäude allerdings stark verfremdet worden.