Nach Unfall mit Fahrerflucht: So geht es dem schwerverletzten Familienvater

Von: Matthias Lohr

Erst nach drei Tagen kam er wieder zu sich: Am 21. Juni brachte ein Audi den Rollerfahrer Julian Aßhoff aus Baunatal am Weinberg zu Fall. Nach wie vor liegt der Familienvater mit fünf Knochenbrüchen im Krankenhaus. © Privat/nh

Vor drei Wochen wurde Rollerfahrer Julian Aßhoff bei einem Unfall schwer verletzt. Der Fahrer des Audis, der ihn zu Fall brachte, wird weiter gesucht. Das Opfer liegt immer noch im Krankenhaus.

Kassel – Das Letzte, an das sich Julian Aßhoff vom 21. Juni erinnern kann, ist ein Besuch im Edeka in der Frankfurter Straße. An jenem Mittwoch um 18 Uhr war der Familienvater aus Hertingshausen mit seinem Roller Richtung Kasseler Innenstadt unterwegs. Im Supermarkt kaufte er sich etwas zum Trinken. Was danach passierte, weiß der 33-Jährige nur aus dem Polizeibericht.

Dort steht, dass am Weinberg ein blauer Audi mit Kasseler Kennzeichen beim Überholen Aßhoff und seinen Piaggio-Roller touchierte und zu Fall brachte. Während der Autofahrer weiterfuhr, blieb der Mann aus Baunatal schwer verletzt liegen. Erst drei Tage später kam Aßhoff im Krankenhaus wieder zu sich. Gebrochen waren Fuß, Knie, Wadenbein (jeweils links) sowie Schulterbein und Unterarm (jeweils rechts). Aus dem Elisabeth-Krankenhaus wurde der VW-Arbeiter in die auf solche Fälle spezialisierte BG-Unfallklinik nach Frankfurt verlegt.

Als wir ihn dort telefonisch erreichen, klingt er nicht so niedergeschlagen, wie man es von einem Opfer eines solch schweren Unfalls erwarten würde. Er schickt ein Foto, auf dem er den Daumen nach oben streckt, so als würde bald alles gut werden. Dies wird allerdings noch dauern.

Nach drei Wochen in Kliniken soll Aßhoff in den nächsten Tagen nach Hause kommen. Sein Bein soll er zwölf Wochen lang nicht belasten. Vom Bett aus wird er sich weiter nur in den Rollstuhl hieven. Irgendwann wird die Reha beginnen. Und dann soll die Wiedereingliederung starten. Die Ärzte haben ihm Hoffnung gemacht, dass keine Schäden zurückbleiben.

Aßhoff freut sich nun vor allem auf seine drei Söhne (13, 10 und 3 Jahre). Für die sei es heftig gewesen: „Als sie mich im Krankenhaus zum ersten Mal sahen, stand ihnen der Tod ins Gesicht geschrieben.“

Den Unfallverursacher konnte die Polizei bislang nicht ausfindig machen. Es gab „vereinzelte Hinweise aus der Bevölkerung“, wie ein Sprecher sagt. In der Polizeimeldung hieß es, Zeugen hätten einen blauen Audi Avant (Kombi) mit Kasseler Kennzeichen gesehen, wahrscheinlich ein Modell der S-Line. Es wird weiter ermittelt.

Aßhoff ist immer noch fassungslos, dass der Unbekannte einfach weitergefahren ist: „So jemandem wünsche ich nur, dass ihm nicht das passiert, was mir passiert ist. In so einer Situation hält man doch an.“

Er selbst ist ein geübter Fahrer. Mit Freunden ist er auf abgesperrten Strecken mit Motocross-Maschinen unterwegs gewesen. Er weiß also, wie es ist, wenn man mit einem Zweirad mal etwas wegrutscht. Der Audi muss ihn aber „weggeschossen“ haben, wie er sagt. An seinem „Gilera Runner“-Roller ist Totalschaden entstanden.

Julian Aßhoff liebte es, auf seinen Maschinen unterwegs zu sein. Nun sagt er: „Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder mit einem Zweirad fahren werde.“ (Matthias Lohr)

Die Polizei nimmt Hinweise zu dem Unfall weiterhin unter 0561/9100 entgegen.