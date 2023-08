Opfer vor Kasseler Landgericht: „Er hat mir mein ganzes Leben genommen“

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Tatort auf dem Hauptfriedhof: Nachdem eine heute 85-jährige Frau am 9. Juli 2022 vor dem Mausoleum überfallen worden war, suchte die Polizei nach Spuren. ARCHI © ULRIKE PFLÜGER-SCHERB

Am Montag wurde vor dem Kasseler Landgericht der Prozess gegen einen mutmaßlichen Serien-Vergewaltiger fortgesetzt. Zwei Frauen, die er überfallen haben soll, sprachen über ihre Ängste.

Kassel - Die Fotos von den Verletzungen der Frauen, die gestern vor der 11. Großen Strafkammer des Kasseler Landgerichts gezeigt wurden, konnte sich der 30-jährige Angeklagte nicht ansehen. Er wendete seinen Blick von der Leinwand im Gerichtssaal immer wieder ab. Die Bilder waren nur schwer zu ertragen.

Seit Juni muss sich der Mann aus Kassel wegen Vergewaltigung in fünf Fällen, in einem Fall in Tateinheit mit Raub, wegen versuchter Vergewaltigung in Tateinheit mit versuchter räuberischer Erpressung, wegen räuberischer Erpressung in zwei Fällen, davon in einem Fall in Tateinheit mit Raub und Körperverletzung, wegen versuchten sexuellen Übergriffs mit Gewalt sowie wegen Raubes in Tateinheit mit Körperverletzung auf der Anklagebank verantworten. Gestern wurden unter anderem zwei seiner Opfer vernommen.

85-jähriges Opfer

„Wenn mir jemand meine Angst nehmen könnte, dann wäre ich zufrieden“, sagte eine 85-jährige Frau, nachdem sie knapp eine Stunde lang als Zeugin vernommen worden war. Der Vorsitzende Richter Ludwig machte ihr Mut. Nachdem sie ihre Aussage gemacht habe, gehe es ihr bestimmt besser.

Am 9. Juli 2022 besuchte die Frau die Gräber ihrer Angehörigen auf dem Hauptfriedhof. Als sie mit der Gießkanne Wasser habe holen wollen, habe sie plötzlich ein junger Mann auf dem Gehweg vor dem Mausoleum mit „Hallo“ angesprochen. Sie habe die Begrüßung erwidert. Plötzlich habe der Mann versucht, ihr die Handtasche zu entreißen. Sie hielt diese fest. „Ich bin schnell gegangen, so wie man mit 84 eben noch gehen kann.“ Daraufhin habe der Mann sie geschubst. Sie fiel auf den Boden. Dann habe er ihr in die Haare gefasst und den Kopf auf den Boden gestoßen. „Dann ist er mit meiner Tasche weggelaufen. Ich weiß nicht, ob ich kurz ohnmächtig war.“

Die Frau erlitt Prellungen an Händen und Unterschenkeln, eine Schädelprellung und war am ganzen Körper mit blauen Flecken übersät. Die blauen Flecken seien nach rund vier Wochen weggewesen. Geblieben sei die Angst, sagte die 85-Jährige, die sich deshalb nun in psychologischer Behandlung befindet.

„Der Mann hat mir praktisch mein ganzes Leben genommen.“ Sie habe Angst, abends rauszugehen. „Ich gehe nicht mehr ins Theater und nicht mehr allein auf den Friedhof.“

Dabei hat sie im Vergleich zu anderen Frauen noch Glück gehabt. Am selben Tag soll der Angeklagte eine damals 73-jährige Frau ebenfalls auf dem Hauptfriedhof überfallen und zum Oralverkehr gezwungen haben.

29-jähriges Opfer

Zum Oralverkehr wollte er auch am 11. Juni vergangenen Jahres eine junge Frau in der Nordstadt zwingen. Mit leiser Stimme schilderte die 29-jährige Ingenieurin im Zeugenstand, was ihr damals auf der Friedrich-Wöhler-Straße widerfahren ist. Sie habe sich gegen 9.30 Uhr in ihr Auto gesetzt. Plötzlich habe ein Mann versucht, sie an ihren Haaren aus dem Fahrzeug zu ziehen. „Damals trug ich noch kein Kopftuch“, sagte die Türkin. Nachdem es der Mann nicht geschafft habe, sie aus dem Auto zu ziehen, habe er sich plötzlich auf die Rückbank des fünftürigen Autos gesetzt und ihr Portemonnaie verlangt. Sie habe nie eine Geldbörse dabei und ihm deshalb ihr Handy angeboten, so die Frau. Anschließend habe der Mann von ihr Oralverkehr verlangt. Er habe sie erneut an den Haaren gezogen und versucht, ihr den Mund mit der anderen Hand zuzuhalten. Daraufhin habe sie ihn in den Finger gebissen, der nach Dreck geschmeckt habe. Der Täter habe stark nach Alkohol gerochen. Sie habe zudem das Gefühl gehabt, dass er unter Drogeneinfluss gestanden habe. „Er wusste nicht, was er wollte. Erst mein Auto, dann mein Geld, dann sexuelle Handlungen.“

Bevor es dazu kommen konnte, sei ein Nachbar auf die Situation in dem Auto aufmerksam geworden und habe die Tür geöffnet. Bevor ihr Peiniger geflüchtet sei, habe er noch gegenüber dem Nachbarn behauptet, dass er sie und ihren Freund kenne. „Ich kannte ihn nicht. Ich habe nur geschrien, dass jemand Fotos machen und die Polizei rufen soll“, erinnerte sich die junge Frau. Der Täter flüchtete daraufhin in Richtung Bunsenstraße.

Nach dem Zwischenfall habe sie zwei bis drei Monate unter Albträumen und Schlafstörungen gelitten, die mit Tabletten hätten behandelt werden müssen. „Mir ging es sehr schlecht.“ Zudem habe sie ihr Auto nicht mehr sehen können und es deshalb verkauft. „Ich fahre jetzt einen Dreitürer.“

80-jähriges Opfer

Der Fall einer ehemaligen Nachbarin des Angeklagten, die er am 4. Juni 2022 in ihrer Wohnung vergewaltigt haben soll, wurde gestern erneut in der Verhandlung thematisiert. Laut Anklage soll der Mann über den Balkon in die Wohnung der Frau eingedrungen sein. Er soll sie ins Gesicht geschlagen und anschließend ausgezogen haben, bevor er sie vergewaltigt hat. Rettungssanitäter schilderten gestern, dass sie die Frau nackt in ihrer Wohnung gefunden hätten. Überall seien Blutspritzer zu sehen gewesen. Die Rentnerin erlitt bei der Tat unter anderem eine Nasenbeinfraktur, eine Orbitabodenfraktur sowie ein Schädel-Hirn-Trauma.

Dass sich der Angeklagte für diese Tat überhaupt vor Gericht verantworten muss, sei nur dem Sohn des Opfers und einer sensiblen Ärztin in der Geriatrie zu verdanken, so der Vorsitzende Richter.

Das Opfer selbst hatte nämlich zunächst behauptet, dass es in der Wohnung gestürzt sei. Allerdings hatten sowohl die Rettungssanitäter als auch die Ärzte Zweifel an dieser Behauptung.

Auch der Kriminaldauerdienst sei zu dem Ergebnis gekommen, dass das Verletzungs- und das Spurenbild nicht zu einem Sturz passten, so der Vorsitzende Richter. Dennoch sei die Akte in der Ablage der Kripo gelandet.

Nur der Umstand, dass sich das Opfer schließlich doch der Ärztin anvertraut und von der Vergewaltigung berichtet hätte, habe dazu geführt, dass weiter ermittelt wird. Zudem habe der Sohn in der Wohnung eine Jogginghose, eine Unterhose und Turnschuhe, die eindeutig nicht seiner Mutter gehörten, entdeckt und in einer Plastiktüte aufbewahrt. So sei eine technische Untersuchung der Kleidung auf Spuren noch möglich gewesen. (use)