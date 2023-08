Er verteidigt die Demokratie gegen links und rechts: Kasseler Student wird RCDS-Chef

Von: Matthias Lohr

Wurde in Hannover zum RCDS-Bundesvorsitzenden gewählt: Lukas Honemann, der in Kassel studiert und aus Grebenstein kommt. © Long Story Short/NH

Zum ersten Mal Schlagzeilen machte Lukas Honemann, als er sich gegen einen Zwang zum Gendern an der Kasseler Uni wehrte. Nun ist der Student und CDU-Politiker neuer RCDS-Bundesvorsitzender.

Kassel/Grebenstein – Lukas Honemann ist diese Woche erst 23 geworden, aber er sagt häufig griffige Sätze, die manch erfahrener Politik-Profi nicht parat hat. Vor einer Woche ist der Kasseler Student zum Bundesvorsitzenden des Rings Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) gewählt worden, der der Union nahesteht. Honemann, der durch sein neues Amt auch Mitglied im CDU-Bundesvorstand ist, sieht mit Sorge das Erstarken der AfD, beklagt aber auch, dass an Universitäten linke Gruppen den Ton angeben. Über den RCDS sagt er darum: „Uns kommt eine besondere Verantwortung zu. Wir verteidigen die Demokratie in beide Richtungen, denn wir stehen in der Mitte.“ Das sitzt.

Auch sonst formuliert er Sätze, die hängen bleiben. Der Chef von 8000 Studierenden, die im RCDS in etwa 100 Studentengruppen organisiert sind, wird künftig nicht mehr nur in seinem Heimatort Grebenstein leben, sondern auch in Berlin, wo der Bundesverband seinen Sitz hat. Dennoch will er Nordhessen verbunden bleiben. Er bleibt Geschäftsführer der CDU-Kreistagsfraktion und wird auch sein Kreistagsmandat behalten. Dazu sagt Honemann: „RCDS-Bundesvorsitzender ist man erst einmal 14 Monate, Nordhesse ist man lebenslang.“

Der neue Vorsitzende will, dass der RCDS in der öffentlichen Präsenz aktiver wird als unter der bisherigen Chefin Aileen Weibeler, gegen die sich Honemann bei der Bundesdelegiertenversammlung in Hannover mit 65 Prozent der Stimmen durchsetzte. Mit solchen Sätzen dürfte er wahrgenommen werden.

Parteikollegen aus der Region halten viel von dem Polit-Talent. Der ehemalige Ahnataler Bürgermeister Michael Aufenanger, der mit Honemann für die CDU im Kreistag sitzt, lobt dessen „sehr gute Fähigkeiten“ und das Engagement: „Er macht jetzt einen wichtigen Schritt, durch den ihm viele Türen offen stehen.“

Zum ersten Mal in der Öffentlichkeit stand Honemann nicht als Politiker, sondern als Student. Im März 2021 berichtete die HNA über ihn, nachdem er für eine Arbeit einen Punktabzug erhielt, weil er nicht gegendert hatte. Der Fall machte bundesweit Schlagzeilen. Die Kasseler Universität musste zurückrudern. Ein Gutachten stellte fest, dass der Antwortspielraum des Prüflings berücksichtig werden muss.

Die Reaktionen, die Honemann etwa von Befürwortern des Genderns erhielt, waren nicht immer angenehm: „Das eigene Gesicht in der ,heute-show’ zu sehen, war schon überraschend.“ Auch sonst erhält der RCDS häufig Gegenwind. Der Vorsitzende der Kasseler Gruppe, Jonas Wagemann, berichtet, dass Mitglieder nach einer Veranstaltung zu dem von der CDU vorgeschlagenen Pflicht-Gesellschaftsjahr im Juni an der Uni bedrängt und bedroht worden seien. Linke Demonstranten hätten an die Scheibe geklopft, klagt Honemann, zwei Mitglieder seien nach Hause verfolgt worden: „Das ist beunruhigend und für mich ein Ausdruck der Verschärfung des politischen Klimas in Deutschland.“ Links- und Rechtsextremismus hält er für „ähnlich problematisch“. Auch angesichts des Erstarkens der AfD müsse die Union bessere Antworten auf komplexe Fragen liefern. Zudem dürfe sie nicht mit der Angst spielen.

Den RCDS möchte Honemann weiblicher machen. Derzeit liegt der Frauenanteil bei unter 50 Prozent. Er will die Digitalisierung vorantreiben und etwa Studenten besser unterstützen, die Pflegeverantwortung für Familienangehörige übernehmen.

Neben seinem neuen Ehrenamt, das ein Fulltime-Job ist, geht Honemann seine Promotion an. Er untersucht, wie sich der Attentäter aus dem neuseeländischen Christchurch und andere Terroristen radikalisiert haben. Dazu durchforstet er 1,6 Millionen Posts im Internet. Vergnügungssteuerpflichtig ist das nicht.

Von Ideologien hält Honemann nichts. Der RCDS steht für ihn für den ideologiefreien Teil der Hochschulen: „Wir haben keinen Marx, der uns diktiert, dass der Kapitalismus schlecht ist.“ Auch dieser Satz bleibt hängen. (Matthias Lohr)