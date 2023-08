Er kam der Bombe ganz nah: Wie sich der Kampfmittelexperte auf die Sprengung vorbereitete

Von: Bastian Ludwig

Was bei vielen Kasselern Angst oder zumindest Unbehagen auslöst, ist für Alexander Majunke Alltagsgeschäft: die Entschärfung von Bomben und Munition aus dem Zweiten Weltkrieg.

Kassel - „Wir werden im Jahr zu 1200 Einsätzen gerufen“, erzählt der Leiter des Hessischen Kampfmittelräumdienstes, der beim Regierungspräsidium Darmstadt angesiedelt ist. Der Bombenfund in Kassel sei aber dennoch nicht alltäglich. Denn die Weltkriegsbombe, die am Donnerstag auf dem Gelände von Mercedes gefunden worden war, ist mit 500 Kilo kein Leichtgewicht.

Majunke scheint dies aber nicht zu beunruhigen. Als er am Freitagmittag vor dem Werkstor den wartenden Journalisten erläutert, wie er die Bombe kontrolliert zur Sprengung bringen wird, trägt er dies mit Ruhepuls vor. Er berichtet von der 1000 Pfund schweren Fliegerbombe amerikanischen Typs, die über zwei Zünder verfüge: Einen Kopf- und einen Heckzünder. Leider sei der Kopfzünder so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass eine gefahrlose Entfernung des Zünders nicht möglich sei. „Beim Entfernen könnte der Zünder auslösen“, sagt Majunke.

Leiter des Kampfmittelräumdienstes vor dem Werkstor: Alexander Majunke erläutert mit großer Ruhe den Ablauf der kontrollierten Sprengung.

Kontrollierte Sprengung bei Bombenfunden die Ausnahme

Deshalb werde die Bombe nach der abgeschlossenen Evakuierung in ein tiefes Loch gelegt, Sprengstoff daran befestigt und mit neun Metern Sand bedeckt. Die Vorbereitungen könnten bis zu zwei Stunden dauern. Anschließend werde er auf dem Werksgelände von einem geschützten Ort aus den Sprengstoff zünden, der dann die Bombe zur Explosion bringen soll. Wenn dabei alles gut gehe, höre man einen lauten Knall und sehe eventuell auch eine Rauchfahne.

Im Geschäft des Kampfmittelräumdienstes sei die kontrollierte Sprengung eher die Ausnahme, erläutert Majunke. Von den fünf gefundenen Bomben in dieser Woche sei dies die erste, die gesprengt werden müsse. In den meisten Fällen seien die Zünder noch soweit intakt, dass sie entfernt werden könnten: Entweder geschehe dies per Hand vor Ort oder per Fernentschärfung, so Majunke.

Wie viele Blindgänger liegen noch im Kasseler Boden?

Nach erfolgreicher Sprengung müsse zunächst überprüft werden, ob die Bombe tatsächlich detoniert ist. Anschließend werde der Evakuierungsbereich nicht sofort freigegeben. Zunächst müsse sichergestellt werden, dass im Umkreis durch die Explosion keine wichtige Infrastruktur (etwa an den Bahnanlagen) beschädigt wurde.

Auch wenn die 500-Kilo-Sprengbombe größer sei als die Standardsprengbomben mit bis zu 250 Kilo, gebe es aber noch deutlich größere. 2017 sei beispielsweise in Frankfurt eine Luftmine vom Typ „HC4000“ entschärft worden. Diese habe ein Gewicht von zwei Tonnen gehabt und sei mit 1,6 Tonnen Sprengstoff gefüllt gewesen. Dieser Typ von Bomben wird auch „Wohnblockknacker“ genannt. 2022 habe der Kampfmittelräumdienst in Mittelhessen eine Sprengbombe mit 1,4 Tonnen Gewicht entschärft.

Wie viele Blindgänger noch im Boden liegen, dazu wagt Majunke keine Schätzung. Nach dem Krieg habe man gedacht, nur zwei Generationen später sei das Thema erledigt. Es werde aber weitere Generationen in Anspruch nehmen. Bis zu seinem Ruhestand macht sich der Familienvater keine Sorgen, arbeitslos zu werden. Und er müsse noch 20 Jahre arbeiten. (Bastian Ludwig)

