Vor der Amtseinführung des neuen OB: Das muss Sven Schoeller anpacken

Von: Matthias Lohr, Florian Hagemann, Andreas Hermann

Teilen

Bislang Rechtsanwalt: An diesem Freitag wird der Grünen-Politiker Sven Schoeller in einer Sondersitzung des Stadtparlaments in das Amt als Oberbürgermeister eingeführt. Unser Bild zeigt ihn nach der Stichwahl im März. © Andreas Fischer

An diesem Freitag wird Sven Schoeller in das Amt des Kasseler Oberbürgermeisters eingeführt. Was aber sind seine Aufgaben? Was sollte er umsetzen?

Kassel – Fast vier Monate nach der Stichwahl wird der Grünen-Politiker Sven Schoeller am Freitagabend in das Amt als Kasseler Oberbürgermeister eingeführt. Welche Aufgaben muss der 50 Jahre alte Rechtsanwalt in den nächsten sechs Jahren angehen?

1. Er sollte mehr Pragmatiker und weniger grüner Idealist sein. Eins ist klar: Sven Schoeller wird grüne Politik machen – und entsprechend Akzente setzen. Er ist der erste grüne Oberbürgermeister der Stadt, gewählt von den Menschen, aufgestellt von der grünen Basis. Das knappe Wahlergebnis gegen ein Nein hat aber gerade gezeigt: Er muss noch viele überzeugen – viele, die einer grünen Politik skeptisch gegenüberstehen. Die wird Schoeller nicht dadurch gewinnen, indem er kompromisslos sein Klientel befriedigt. Beim Thema Radbügel hat der neue Rathaus-Chef schon angedeutet, wie es funktionieren kann: Radbügel ja, aber nur dort, wo sie wirklich sinnvoll sind. Das ist pragmatische grüne Politik. Dieser Pragmatismus wird sowieso vonnöten sein. Die Grünen sind im Rathaus in einer Koalition mit der CDU und der FDP, sie lebt vom Kompromiss.

2. Er sollte die Kommunikation im und aus dem Rathaus verbessern. Da wären wir auch wieder bei den Radbügeln. Dass es so große Diskussionen um sie gab, hatte auch mit der mangelnden Kommunikation aus dem Rathaus heraus zu tun. Für viele standen die Radbügel aus heiterem Himmel auf der Straße vor ihrer Haustür. Schoeller wird nur Erfolg haben können, wenn er die Veränderungen, die auf die Menschen zukommen, gut erklärt, wenn er die Menschen mitnimmt.

Von Vorteil wäre auch, wenn der Magistrat wieder ein geschlosseneres Bild abgäbe als zuletzt, als Oberbürgermeister Christian Geselle (parteilos) und Stadtbaurat Christof Nolda (Grüne) – sagen wir mal – nicht die besten Freunde waren. Hier ist Schoeller nicht nur als Macher gefragt, sondern auch als Moderator. Das geht nur mit guter Kommunikation.

3. Er sollte Vertrauen in die Beschäftigten des Rathauses und des Stadtkonzerns haben. Zuletzt soll im Rathaus nicht gerade die beste Stimmung geherrscht haben. Schoeller wird die mitunter verunsicherten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung für sich gewinnen müssen, wenn er ihnen zu verstehen gibt, dass er ihnen vertraut, dass er sie im Rahmen der gesteckten Leitplanken machen lässt. Er muss den Rahmen dafür schaffen, dass sich die Mitarbeiter entfalten können.

4. Er muss die Energiewende vorantreiben. Das wird eine der ganz großen Aufgaben in der Amtszeit des neuen OB sein. Und das nicht nur, weil er ein Grüner ist, sondern weil auch in Kassel Fristen gesetzt sind und die Zeit drängt. Beschlossene Sache sind in Kassel etwa die Ziele, dass die Stadt bis 2030 klimaneutral sein muss und bis spätestens 2025 aus der Kohleverbrennung ausgestiegen ist. Das wird schwierig genug. Beim Umstieg sind neue Ansätze gefragt, auch von OB Schoeller. Der Bau von Windrädern ist im Stadtgebiet nicht möglich. Der geplante Ausbau von Photovoltaikanlagen allein wird nicht reichen.

5. Er muss einen Verkehrsfrieden herstellen. Das Wort Verkehrsfrieden wurde im OB-Wahlkampf häufig von der SPD-Kandidatin Isabel Carqueville benutzt. Gepunktet hat sie damit nicht unbedingt. Trotzdem könnte der Begriff wegweisend sein. Über kaum ein anderes kommunalpolitisches Thema wurde zuletzt im einst als Autostadt wiederaufgebauten Kassel hitziger diskutiert als die Verkehrswende. Es soll Grünen-Politiker geben, die sich insgeheim freuen, wenn Autofahrer im Stau stehen (um die Dringlichkeit des Handelns aufzuzeigen). Auf der anderen Seite befürchten manche bei jedem neuen Radweg eine Schwächung des Einzelhandels (was durch zahlreiche Studien widerlegt wird). Hilfreich war die Art der Debatte nicht immer. Auch hier muss Schoeller einen Mittelweg finden. Der Platz, der bislang zum großen Teil dem motorisierten oder parkenden Verkehr vorbehalten ist, muss neu verteilt werden. Auf der anderen Seite müssen auch diejenigen weiterhin gut zu ihren Zielen kommen, die auf das Auto angewiesen sind.

6. Er muss eine klare Perspektive für die documenta aufzeigen. Der Umgang mit antisemitischen Motiven auf der documenta fifteen hat die Weltkunstschau in ihren Grundfesten erschüttert. Fehler wurden auf vielen Seiten gemacht – auch bei den Grünen. Von ihnen haben einige immer wieder diejenigen als Verharmloser von Antisemitismus dargestellt, die versuchten, in der aufgeheizten Debatte zu differenzieren.

Schoeller hat oft betont, wie wichtig die Kunstfreiheit ist, er mahnt aber auch an, dass etwas getan werden muss, damit sich solch ein kommunikatives Desaster wie im vorigen Jahr nicht wiederholt. Einfach wird das nicht. Vor allem aus den überregionalen Feuilletons war häufig der Ruf nach mehr Einfluss des Bundes zu hören. Einige forderten sogar, der Bund müsse als Gesellschafter miteinsteigen, die Stadt dafür Anteile abgeben. Dies könnte den Standort Kassel langfristig gefährden. Eine Änderung der Besitzverhältnisse muss Schoeller verhindern. Als Vorsitzender des Aufsichtsrats ist es aber auch seine Aufgabe, wieder Vertrauen in die documenta herzustellen.

7. Er muss für bezahlbaren Wohnraum sorgen. In Kassel fehlen immer mehr bezahlbare Wohnungen – und es werden viel zu wenige geschaffen, weil das Bauen immer teurer geworden ist und viele Vorhaben nicht umgesetzt werden. Das ist das Dilemma, mit dem sich der neue Oberbürgermeister dringend befassen muss. Seine Aufgabe muss es dabei sein, alle Möglichkeiten in Stadt und Stadtkonzern – allen voran der Wohnungsbaugesellschaft GWG – zur Schaffung von neuem Wohnraum zu nutzen. Für Schoeller geht es ums Machen und ums Gegensteuern. Denn das erklärte Ziel der Stadt, 8000 Wohnungen bis 2030 zu schaffen, ist in weiter Ferne. Statt der nötigen 800 neuen Wohnungen pro Jahr sind im Schnitt nur 400 entstanden.

8. Er muss dafür sorgen, dass die Innenstadt attraktiver wird. Der Kasseler City geht es wie vielen anderen Innenstädten. Es gibt die immer gleichen Ketten wie anderswo auch und zunehmend Leerstand. Viele Menschen lockt das nicht mehr an. Sie bestellen lieber im Internet. Zudem werden bald zwei große Immobilien leer stehen. Die ehemalige Sportarena in der Treppenstraße war als Ruruhaus vorigen Sommer das Herz der documenta. Nun ist ihre Zukunft nach einem Wasserschaden ungewisser denn je. Auch zum Haus gegenüber, wo bislang noch das Modehaus Sinn residiert, gibt es nach dessen Umzug in die Königsgalerie viele offene Fragen. Die Stadtbibliothek, das documenta-Institut oder ein Zentrum für Kreativwirtschaft könnten hier vielleicht einziehen und neues Publikum anlocken. Für diese Projekte muss Schoeller eine Perspektive aufzeigen. Zudem haben die Konzerte von Sting und Sarah Connor gezeigt, dass auch Kultur die Innenstadt attraktiver machen kann. Hier hat Kassel ebenfalls Nachholbedarf.

9. Er muss die Finanzen im Blick haben, auch ohne Kämmerer zu sein. Ein Grundsatz der neuen Dezernatsverteilung ist, dass OB Schoeller – anders als Vorgänger Geselle – kein Kämmerer mehr ist. FDP-Mann Matthias Nölke soll das neue Dezernat Finanzen und Wirtschaft leiten. Auch wenn er die direkte Zuständigkeit abgibt, muss der OB die Finanzen der Stadt fest im Blick haben.

Durch den Wechsel wird sich die Verabschiedung des Haushalts 2024 verschieben. Mit den geplanten Neubauten für diverse Schulen und viele andere Projekte kommen in den nächsten Jahren millionenschwere Mietzahlungen (besser: Schuldendienste) auf die Stadt zu. Schon jetzt fragt man sich, wie sie alle finanziert werden sollen. Und mit den lieb gewonnen Überschüssen vergangener Jahre könnte es schnell vorbei sein.

10. Er muss Volksnähe zeigen, ohne Kumpel zu sein. Was den Umgang in der Stadtpolitik und in der Stadtgesellschaft anbelangt, steht der neue Oberbürgermeister Schoeller nach dieser kontrovers-turbulenten Wahl vor einer echten Herausforderung. In dieser Funktion auch als Person. Möglichst schnell muss der Rechtsanwalt sich in seine neue Rolle als ein Oberbürgermeister für alle Kasseler einfinden. Schoeller hat angekündigt, gleich nach Amtsantritt das herausstellen zu wollen, was die Menschen in dieser Stadt verbindet und eint. Dafür kann man ihm nur ein glückliches Händchen wünschen.

Schoeller kritisiert Geselle

Die Amtszeit von Sven Schoeller startet mit einem Novum. Zum ersten Mal in der Geschichte Kassels wird ein direkt gewählter Oberbürgermeister bei der Amtseinführung seines Nachfolgers fehlen. Wie schon zuletzt bei vielen Terminen wird Christian Geselle nicht anwesend sein. Schoeller hat ihn in einem Gespräch vergeblich von der Teilnahme zu überzeugen versucht, wie er der HNA sagte. Der Grünen-Politiker bedauert die Entscheidung sehr: „Es ist ein wichtiger symbolischer Vorgang, denn der Wechsel von Verantwortlichkeiten gehört zur Demokratie. Es ist umso wichtiger, dass Demokraten an solchen Zeremonien teilnehmen, je mehr die Demokratie und unser Wertesystem von radikalen Parteien infrage gestellt werden.“



Die Amtskette wird Schoeller bei der Sitzung des Stadtparlaments am Freitagabend (18 Uhr) von Stadtverordnetenvorsteherin Martina van den Hövel-Hanemann (Grüne) umgehängt. Alle 300 Plätze im Stadtverordnetensaal werden belegt sein. Eine knappe Stunde später wird es im Bürgersaal den städtischen Empfang geben. Hier sollen Hessens Kunstministerin Angela Dorn (Grüne) und Regierungspräsident Mark Weinmeister (CDU) reden. Auch hier gab es eine große Nachfrage: Einlasskarten sind nicht mehr erhältlich. (Florian Hagemann, Andreas Hermann, Matthias Lohr)