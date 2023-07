Mit dem Musiktheater prägte er das Club-Leben: Nachruf auf Joachim Batke

Von: Matthias Lohr

War stets der Mann im Hintergrund: Joachim Batke betrieb von 1986 bis 2019 das Musiktheater. Nun starb er mit 65 Jahren. Archi © Benedikt Dittrich

Das Musiktheater war eine Institution im Kasseler Nachtleben. Mit dem Aus 2019 endete eine Ära. Nun ist der Betreiber Joachim Batke gestorben.

Kassel – An Silvester 2019 setzte sich Joachim Batke auf einen Gabelstapler und machte kaputt, was er vor 33 Jahren aufgebaut hatte. Mit dem Gefährt fuhr der Betreiber des Musiktheaters in die Sitztreppe des Clubs, auf der Generationen von Besuchern Bands gefeiert oder getanzt hatten. 1986 hatte Batke das MT eröffnet, Richtfest wurde damals mit dem Kabarettisten Bernd Gieseking gefeiert, einem gelernten Zimmermann. Nun baute Batke die Sitztreppe wieder ab, die er einst eingebaut hatte. Am Vorabend hatte der Club in der Angersbachstraße in Rothenditmold zum letzten Mal geöffnet. Damit endete in Kassel eine Ära.

Mit dem MT hat Batke die Clubszene in Kassel mehr als drei Jahrzehnte lang geprägt. Wer Metal, Indie und andere Musik jenseits des Mainstreams hörte, ging hier (oder im Spot neben dem Hallenbad Ost) auf Partys. Oder er besuchte Konzerte von Bands wie Tocotronic, Element of Crime, Slayer und Sepultura. Am 9. Juni ist Batke mit 65 Jahren nach längerer Krankheit gestorben. Der Familienvater aus Ahnatal-Weimar hinterlässt seine Frau Marlies Stürcken-Batke und seine beiden erwachsenen Töchter.

Das Ende des MT vor dreieinhalb Jahren hatte sich abgezeichnet. Batke hatte keinen Nachfolger gefunden. Im Nachhinein war es eine gute Zeit zum Aufhören. Wenige Monate später begann die Corona-Pandemie, zahlreiche Clubs mussten schließen. Heute ist das ehemalige MT eine Lagerhalle.

Begonnen hatte die Karriere des aus der Nähe von Bremerhaven stammenden Batke in Bremen, wo er in der Aladin Music Hall als Elektriker arbeitete, den Beruf, den er erlernt hatte. Über einen Abstecher in Essen kam er nach Nordhessen, wo seine Frau in Niestetal-Heiligenrode die Kneipe Exil betrieb. Von 1983 bis 1987 machte das Paar mit Klaus-Peter Fischer das Savoy in Schauenburg-Elgershausen zum Treffpunkt, ehe die Ära des MT begann.

Comedian Gerrit Bamberger arbeitete in den Neunziger- und Nullerjahren als Türsteher für Batke und sagt über seinen damaligen Chef: „Ihm ging es nicht darum, Geld zu verdienen. Ihm ging es darum, dass die Leute Spaß hatten.“ Während andere Club-Betreiber gern im Rampenlicht stehen, blieb Batke im Hintergrund. „Er hat weniger geredet als andere und war ein Macher“, sagt Bamberger, der seinen ersten Auftritt als Comedian natürlich im MT hatte.

1994 kaufte Batke die ehemalige Lagerhalle der Post und mietete wenig später ein Gebäude nebenan an. Neben dem MT gab es dann das Nachtwerk und die Dark Area. An manchen Abenden fanden überall Konzerte statt. Zwischenzeitlich verpachtete Batke den Laden, der ab 2015 einige Jahre als 130 BPM zum Electro-Club wurde. Für die Fans blieb es immer das MT.

Dirk Schneider veranstaltete viele Auftritte von Metal-Bands im MT und lobt Batkes „sehr straighte“ Art: „Er war sehr ehrgeizig. Man wusste immer, wo man dran war.“

Heute fehlt Kassel eine Konzert-Location mit einem Fassungsvermögen von etwa 1000 Menschen, wie es das MT war. Viele Bands und Künstler fahren an Kassel vorbei. Kulturzelt-Mitbetreiber Bernhard Weiß, der im MT einst fünf Jahre an der Theke jobbte, sagte schon nach dem Aus 2019: „So einen Laden wie das MT wird es nicht mehr geben.“ So jemanden wie Joachim Batke auch nicht. (Matthias Lohr)