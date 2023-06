Hessentagspaar 2013: So war das Landesfest vor zehn Jahren in Kassel

Von: Matthias Lohr

Hessentagspaar aus der Kulturszene: Die Postkarte (links) mit dem Waschbären verteilten Alexandra Berge und Tobias Krechel 2013 auf dem Landesfest. Wir haben das Foto heute nachgestellt. © Anja Köhne/Matthias Lohr

Der Hessentag 2013 in Kassel war anders als andere Landesfeste: Bis dahin hatte der Hessentag noch nie in einer so großen Stadt stattgefunden. Das Hessentagspaar hat ganz besondere Erinnerungen.

Kassel – Vor zehn Jahren fand der Hessentag in Kassel statt. Die Gesichter des Landesfests vom 14. bis zum 23. Juni 2013 waren Alexandra Berge und Tobias Krechel. Wir haben mit dem Ex-Hessentagspaar gesprochen, das auch heute noch zusammen ist.

Herr Krechel, Sie haben Autogrammkarten mitgebracht, die Sie und Alexandra Berge 2013 als Hessentagspaar zeigen.

Tobias Krechel: Die Karten sind üblich, aber dass wir sie selber gestalten durften, ist unüblich. Für die Bildrechte des stehenden Waschbären habe ich bis nach Kanada telefoniert. Anfangs waren wir verwundert, dass so viele Menschen ein Autogramm möchten. Zehn Tage lang hatten wir einen Termin nach dem anderen. Die Leute sind überall auf uns zugekommen, haben sich gefreut, uns zu sehen. Viele wollten Fotos mit uns.

Alexandra Berge: Dass es dabei nicht um uns, sondern um die Rolle des Hessentagspaares ging und die Leute uns nicht an den Gesichtern, sondern am Outfit erkannten, war uns aber klar.

Sie sollen das erste Hessentagspaar gewesen sein, das auf eine traditionelle Tracht verzichtete.

Berge: Das stimmt nicht ganz. In den Siebzigern gab es ein Paar in Schlaghosen-Jeans. Da Kassel aber keine traditionelle Tracht hat, war von Anfang an klar, dass es ein anderes Outfit wird. Das war für uns auch eine Voraussetzung für die Bewerbung. Mein Kleid wurde von einer Designerin der Kunsthochschule entworfen.

Wieso haben Sie sich überhaupt beworben?

Krechel: Es begann mit einem blöden Witz am Frühstückstisch. In der Zeitung stand, dass ein Hessentagspaar gesucht wird und ich sagte zum Spaß: „Machen wir!“ Einmal gelacht und fertig. Aber dann sickerte der Gedanke in den folgenden Tagen so ein und wir fragten uns, ob es nicht wirklich eine gute Idee ist. Es geht ja nicht nur darum, gut auszusehen, man kann ja auch inhaltlich gute Reden halten und das Fest positiv mitgestalten.

Kassel war kurzfristig für Vellmar eingesprungen, das auf die Ausrichtung wegen finanzieller Bedenken verzichtet hatte.

Berge: Kassel ist bis heute die größte Stadt, die das Fest ausgerichtet hat. Und Kassel ist eine Kunst- und Kulturstadt. Da lag es unserer Ansicht nahe, dass man ein Paar aus der Kulturszene nimmt. Der Hessentag ist ein abstraktes Gebilde. Das Paar ist das Gesicht des Hessentags, es schafft eine Identität für das Landesfest.

Wie wurden Sie ausgewählt?

Krechel: Mit zwei anderen Paaren wurden wir aus etwa zehn Bewerbungen ausgewählt und zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Neben Oberbürgermeister Bertram Hilgen waren auch Vertreter von HNA, Extra Tip und HR dabei.

Berge: Wir wurden gefragt, ob wir die Bewerbung ernst meinen, weil man uns eher aus der Kunstszene kannte und sich fragte, ob wir auch Volksfest können. Unsere Bewerbung war eher spielerisch mit einem Bild aus dem Fotoautomaten und in der Ausschreibung ein jüngeres Paar gesucht. Aber offenbar konnten wir glaubhaft versichern, dass wir große Lust auf die Aufgabe hatten.

Als Sie dann antraten, hieß es, das Fest in Kassel solle auch dank Ihnen modern, offen und ganz anders werden. War der Hessentag in Kassel das?

Berge: Ich würde nicht sagen, dass der Hessentag in Kassel ganz anders war. Das Fest wird geprägt von Veranstaltungen, die jedes Jahr ähnlich sind. Trachtengruppen treten auf, im Landeszelt präsentieren sich Vereine und es gibt ein Bundeswehrzelt. Das sind alles traditionelle Institutionen, Kassel hat aber im kulturellen Bereich Akzente gesetzt. Auf unseren Impuls hin gab es etwa zum ersten Mal einen Poetry Slam, wir haben eine Tauschbörse für Panini-Bilder initiiert und lokale Künstler konnten auf der Jungen Kunstbühne auftreten. Kassel hat sich offen gegenüber neuen Ideen gezeigt und das Fest kam mir schon moderner vor als in anderen Städten.

Krechel: Wir haben von morgens bis abends Veranstaltungen eröffnet. Egal, ob es auf der Klimabühne der Städtischen Werke, vor 2000 Landfrauen in der Rothenbachhalle oder beim Seniorentanz war – wir wollten mit jedem Grußwort eine individuelle und persönliche Ansprache finden und nicht mit einer Standardbegrüßung von Bühne zu Bühne springen.

Wie viele Stunden haben Sie geschlafen während des Fests?

Berge: Fünf bis sechs. Jeden Morgen wurden wir um acht abgeholt. Abends wurde es spät, weil immer noch irgendwo eine Veranstaltung war, bei der wir mit den Leuten ins Gespräch kamen.

Als wir als Hessentagspaar vorgestellt wurden, gab es im privaten Umfeld extrem unterschiedliche Reaktionen. Einige Kasseler Kulturschaffende hatten uns bei der Bewerbung unterstützt, andere fragten uns aber auch, ob wir bescheuert seien. Wie anstrengend die zehn Tage werden, haben wir etwas unterschätzt. Trotzdem war es eine der besten Entscheidungen unseres Lebens. Wir würden es auch sofort wieder machen. Ob wir das Pensum aber heute noch durchhalten könnten, ist fraglich.

Es sind zahlreiche Stars aufgetreten. Was war Ihr Höhepunkt?

Krechel: Ein Höhepunkt waren die Toten Hosen im Auestadion. Die Auftakttage waren super gelaufen für das ganze Fest und auch für uns persönlich, dann dieses tolle Konzert. Wir standen extrem euphorisch und glücklich in der Menge. Vor dem Auftritt saßen wir mit Campino und den anderen Musikern im Backstage-Bereich. Da scherzten wir: „Fangt ihr ruhig schon mal an, wir essen noch zu Ende.“ Dann gingen wir ganz entspannt direkt vor die Bühne. Solchen Luxus haben wir sehr genossen, neben der harten Arbeit, die es auch war.

1,8 Millionen Besucher bedeuteten einen Rekord. Finanziell gab es am Ende ein Plus von 867 000 Euro. War das Fest also in jeder Hinsicht ein Erfolg?

Krechel: Ganz klar, ja. Kurz danach gab es ein riesiges Fest für alle Ehrenamtlichen, die den Hessentag erst ermöglicht haben. Da wurde zwischen Stolz und Erschöpfung nochmal richtig gefeiert und man spürte, welcher Zusammenhalt zwischen diesen gefühlt 500 Menschen entstanden war.

Berge: Das klingt vielleicht etwas pathetisch, aber der Hessentag hat etwas gemacht mit den Menschen, die aktiv daran teilgenommen haben. Man sagte sich: Wir zeigen, was wir als Großstadt können - und das in der Kürze der Zeit. Ursprünglich sollte der Hessentag dem Land Hessen eine Identität geben. In Kassel wurde zusätzlich ein Gefühl der Gemeinschaft erzeugt.

Haben andere Städte von Kassel gelernt?

Berge: Das kann ich nicht sagen. Privat waren wir danach auf den Hessentagen in Bensheim und Hofgeismar. Das war schön, weil wir viele Menschen wiedergetroffen haben. Aber um die Frage zu beantworten, fehlt uns der Einblick.

Was ist in Kassel von dem Fest geblieben - außer schönen Erinnerungen?

Berge: Die Großkonzerte im Auestadion haben sich danach etabliert. Die Junge Kunstbühne gibt es immer noch. Der Kasseler Hessentag sollte übrigens als erster klimaneutral sein, obwohl das Thema noch nicht als so bedeutsam wahrgenommen wurde wie heute.

Ist so ein Mammut-Fest, bei dem sich Politiker gern inszenieren, noch zeitgemäß?

Berge: Die Frage wurde damals auch schon leise gestellt. Man fragt sich heute, ob ein Hessentag die Länge von zehn Tagen haben muss. Anderswo gibt es dreitägige Landesfeste. Finanziell ist es ja so: Der geringste Teil des Geldes geht in den Hessentag, das meiste Geld fließt in die Infrastruktur der jeweiligen Kommune.

Krechel: Der Hessentag hat eine Funktion für die jeweilige Landesregierung. Hier kann der Ministerpräsident extrem viele Menschen aus strukturell wichtigen Bereichen persönlich zu treffen. Das reicht vom Roten Kreuz über die Kirchen und das THW bis zu vielen engagierten Vereinen. Im Grunde ist es ein einziges Speed-Dating, das Kontakte auffrischt und vertieft.

Wie haben Sie vor zehn Jahren den damaligen Ministerpräsidenten Volker Bouffier erlebt?

Krechel: Privat ist das ein extrem charmanter Typ. Es hat Spaß gemacht, mit ihm und seiner Frau zehn Tage lang unterwegs gewesen zu sein.

Die Zeit war aber auch weniger politisiert. Heute wäre es eine schwierigere Gratwanderung für mich, bei öffentlichen Auftritten nicht Dinge zu thematisieren, die den Rahmen des Amtes sprengen würden.

Sind Sie eigentlich verheiratet?

Krechel: Nein. Als wir uns für dieses fast zweijährige Abenteuer beworben haben, waren wir gerade vier Wochen ein Paar. Das haben wir den Verantwortlichen erst im Nachhinein gesteckt. Wir waren aber sicher: Egal, was passiert, wir bringen den Hessentags-Job gemeinsam professionell zu Ende.

Gab es eine finanzielle Aufwandsentschädigung für Sie?

Berge: Nein, es ist ein Ehrenamt. Die Stadt Kassel überraschte uns aber noch mit einem Gutschein vom Reisebüro, über den wir uns sehr gefreut haben.

Krechel: Die größte Freude aber war die Ernennung zu „Kasselänern ehrenhalber“ beim Neujahrsempfang der Stadt. Ein Titel, den wir zwei auswärtig Geborenen wirklich richtig gerne tragen. (Matthias Lohr)