Ergänzungsbau der Jungfernkopfschule soll 2024 fertig sein

Von: Peter Dilling

Teilen

Mit Richtkranz: Der Neubau für die Grundschule Jungfernkopf mit Turnhalle und Ganztagsräumen soll im Sommer 2024 fertig werden. © Peter Dilling

Ukraine-Krieg, Lieferketten-Probleme, gestiegene Kosten: Das im August 2022 gestartete Projekt eines Erweiterungsbaus der Grundschule Jungfernkopf hatte schon einige Hürden zu überwinden.

Jungfernkopf – Das Unwetter vom vergangenen Donnerstag gehörte glücklicherweise nicht dazu: „Das neue Dach hat gehalten“, sagte Stadtbaurat Christof Nolda (Grüne) jetzt während des Richtfests mit zahlreichen am Bau Beteiligten und Kommunalpolitikern.

„Das war ein Stresstest pur“, meinte Silke Engler, Vize-Landrätin des Landkreises Kassel (SPD). Etwa ein Drittel der rund 300 Schülerinnen und Schüler am Jungfernkopf kommt aus Vellmar, weshalb Stadt und Landkreis beide an dem Vorhaben beteiligt sind.

„Man ist jetzt aus dem Gröbsten heraus“, sagt Nolda. Im Sommer 2024 soll das Gebäude, das eine neue Turnhalle und Räumlichkeiten für das Ganztagsangebot der Schule bietet, bezugsfertig werden.

Weniger Grund zum Aufatmen geben offenbar die Baukosten. Das Projekt, das neben dem Neubau in nachhaltiger Holzbauweise auch den Umbau der alten, runden Gymnastikhalle zur Mensa umfasst, war mal auf 8,1 Millionen Euro veranschlagt. Davon übernimmt der Landkreis 36 Prozent, die Stadt also fast zwei Drittel – abzüglich der Kofinanzierung durch die Hessenkasse von fünf Millionen Euro. Bei dem ursprünglichen Kostenvoranschlag werde es nicht bleiben, sagte der Stadtbaurat auf HNA-Anfrage. Welche Mehrkosten anfallen werden, könne er nicht sagen. Das werde noch durchgerechnet.

Das Neubauprojekt soll im Rahmen des „Pakts für den Nachmittag“ den Ganztagsbetrieb an der Schule gewährleisten und mehr Angebote für die Schüler ermöglichen sowie ein warmes Mittagessen in der neuen Mensa. Der Jungfernkopf sei bereits der 22. von insgesamt 27 Grundschulstandorten, an dem die Stadt dieses Konzept realisiere, sagte Schul- und Jugenddezernentin Nicole Maisch.

Das neue Schulgebäude für die Ganztagsbetreuung mit Hort wird energieeffizient und nachhaltig errichtet. Es erhält eine Lüftungsanlage, auf dem Dach wird eine Photovoltaik-Anlage installiert. Auch die Nutzung von Geothermie (Erdwärme) sei in Arbeit, berichtete Nolda.

In dem Neubau sind auch ein Kreativ-, ein Bau- und ein Experimentierraum vorgesehen. Die neue Turnhalle können künftig auch die Vereine am Jungfernkopf nutzen.