Erinnerung an die Kasseler Bombennacht vom 22. Oktober 1943

Von: Thomas Siemon

Teilen

Eines der eindrucksvollsten © der Zerstörung: Die Aufnahme vom Turm der Lutherkirche zeigt die Innenstadt mit der Martinskirche

Das Kasseler Stadtmuseum sucht für eine Ausstellung Berichte von Zeitzeugen und Angehörigen zur Bombennacht vor 80 Jahren. Damals wurde die Altstadt im Feuersturm nahezu komplett zerstört.

Kassel – Noch gibt es Zeitzeugen, die von der Kasseler Bombennacht am 22. Oktober 1943 berichten können. Zum 80. Jahrestag plant das Stadtmuseum eine Ausstellung, die an die Zerstörung, das Leid, aber auch an das Überleben im Feuersturm erinnern soll. Da wurde womöglich eine Puppe oder anderes Spielzeug gerettet. Vielleicht überstanden Haushaltsgegenstände, ein Koffer oder Familienfotos das Inferno und wurden an die jeweils nächste Generation weitergegeben. „Solche und ähnliche Geschichten suchen wir“, sagt Christina Reich, die zusammen mit Rabea Otto die Ausstellung vorbereitet.

Das Stadtmuseum ist ein zentraler und passender Ort, um an die Bombennacht zu erinnern. Hier steht unter anderem das großformatige Modell der zerstörten Stadt. Wer sich eine Vorstellung davon machen will, was 400 000 Brandbomben sowie jede Menge Luftminen und Sprengbomben angerichtet haben, bekommt anhand des Modells einen plastischen Eindruck. Von der Innenstadt mit der Martinskirche im Zentrum blieben bis auf wenige Ausnahmen nur ausgebrannte und zerstörte Gebäude übrig. Auch in Stadtteilen wie Wehlheiden, Wilhelmshöhe, der Nordstadt, Bettenhausen und einigen mehr gab es größere Zerstörungen. Allein in der Bombennacht sollen durch den Luftangriff 10 000 Menschen ums Leben gekommen sein. Die meisten saßen in Luftschutzkellern, in denen irgendwann durch das Feuer rundherum der Sauerstoff immer weniger wurde. Andere wurden von herabstürzenden Teilen erschlagen oder kamen in den Flammen ums Leben. Ein großes Gräberfeld auf dem Kasseler Hauptfriedhof sowie kleinere Anlagen in den Stadtteilen erinnern daran.

80 Jahre danach will das Stadtmuseum nicht nur Fakten und historische Hintergründe erläutern. „Uns geht es auch um die persönliche Ebene“, sagt Christina Reich. In den vergangenen Jahren wurde bereits viel Material gesammelt. Mittlerweile könnten die Familiengeschichten auch von der Enkelgeneration weitergetragen werden. Hilfreich sind dazu natürlich schriftliche Aufzeichnungen und Fotos.

Die Ausstellung soll bereits einen Tag vor dem historischen Datum am Samstag, 21. Oktober, im Stadtmuseum eröffnet werden und bis Anfang April 2024 laufen. Einsendungen sind ab sofort möglich. Die HNA unterstützt das Projekt und wir weiter darüber berichten.

Information und Kontakt: Rabea Otto, Stadtmuseum, Tel. (0561) 7874165 Mail: rabea.otto@kassel.de und Christina Reich, Tel. 7874149. Anschrift Stadtmuseum Kassel, Ständeplatz 16, 34117 Kassel

Im Stadtmuseum: Hier ist das Modell der zerstörten Stadt zu sehen. Archi © Andreas Fischer/nh

Wenige Jahre nach dem Krieg: Lange war Kassel eine Ruinenlandschaft. Archi © Walter Thieme