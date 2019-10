„Erkrankungen der Lendenwirbelsäule: konservative und operative Behandlungsmöglichkeiten“

Schmerzen an der Lendenwirbelsäule plagen viele Patienten. Die Ursachen dafür sind ganz unterschiedlich: Bandscheibenvorfälle, Wirbelkanalstenosen, Wirbelbrüche aber auch muskuläre Defizite können schmerzauslösend wirken. Doch in welchen Fällen ist eine Operation angeraten? Und wann eignen sich andere Therapien besser?

Der Referent:

+ Dr. Sebastian Siegert © Vitos Klinik KS

Dr. Sebastian Siegert, Leitender Oberarzt in der Abteilung Wirbelsäulenorthopädie, geht bei seinem Patienteninfoabend auf die verschiedenen konservativen und operativen Therapiemöglichkeiten bei Erkrankungen an der Lendenwirbelsäule ein, die in der orthopädischen Fachklinik umfassend und nach modernsten Erkenntnissen behandelt werden.