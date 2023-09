Kasseler Psychologin erklärt, warum alle über die Augenklappe des Kanzlers sprechen

Von: Katja Rudolph

Derzeit nur mit Augenklappe zu sehen: Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich bei einem Sturz im Gesicht verletzt. © Tobias SCHWARZ / AFP

Kassel – Der Bundeskanzler mit Augenklappe: Das ist derzeit ein ungewöhnliches Bild und wird auch in sozialen Netzwerken ausgeschlachtet. Durch einen Sturz beim Joggen hatte Olaf Scholz sich am Auge verletzt. Wir sprachen über das Thema mit der Kasseler Psychologieprofessorin Heidi Möller .

Frau Möller, sehen die Menschen den Kanzler jetzt mit anderen Augen?



Viele Menschen haben ein entsetzlich überhöhtes Bild von Führungskräften – in der Berufswelt, aber auch in der Politik. Es gibt völlig überzogene Erwartungen: Als müssten das großartige, fehlerfreie und unverletzliche Menschen sein. Die Augenklappe zeigt ganz plakativ, dass eben auch ein Olaf Scholz verletzlich ist wie du und ich. Wer mit Häme auf den Unfall und die Verletzung reagiert, sollte sich lieber mal Gedanken über sich selbst und die eigenen Vorstellungen machen. Ich finde es übrigens großartig, dass unser Kanzler sich fit hält. Auch da könnte jeder mal sein eigenes Verhalten hinterfragen, anstatt auf dem Sturz rumzuhacken.



Ist eine Augenklappe da etwas anderes als ein Beinbruch?



Natürlich weckt die Augenklappe sofort Assoziationen von Piraten und Kampf. Da steckt eine andere metaphorische Botschaft drin als in einem gebrochenen Arm. Aber ich finde, es verbietet sich, da herumzuinterpretieren.



Warum ist es so ein großes Thema, wenn Personen im Rampenlicht verletzt oder offensichtlich gesundheitlich eingeschränkt sind?



Eben wegen dieses idealisierten Bildes von Führungskräften oder auch Stars. Sie werden oft gar nicht als Menschen wahrgenommen. Das aktuelle Beispiel und die Reaktionen in Social Media führen uns auch vor Augen, was Politiker tagtäglich an Beleidigungen und Beschimpfungen aushalten müssen. Dass Menschen sich das überhaupt zumuten und in unserer repräsentativen Demokratie Verantwortung nehmen, finde ich nicht selbstverständlich. Ich habe dafür großen Respekt.



Werden solche sichtbaren Verletzungen oder Einschränkungen oft auch als Schwäche ausgelegt?



Ja, wenn man in der Amtsperson des Bundeskanzlers oder der Rolle des Chefs einen Superhelden erwartet. In der Psychologie sprechen wir dabei von Übertragung: Man sucht den perfekten Papi oder die perfekte Mami. Kinder haben dieses sogenannte magische Denken, dass ihre Eltern unverletzlich und perfekt sind. Wenn so ein Superheld stolpert, gerät auch das idealisierte Bild ins Wanken.



Wie finden Sie den Umgang des Kanzlers mit der Sache?



Genau richtig. Er hat mit Humor, einem Augenzwinkern und antizipatorisch reagiert – in dem Wissen, dass alle sich auf die Augenklappe stürzen werden. So ein souveräner Umgang mit Themen gelingt ihm an anderer Stelle nicht immer so gut.



Wahrscheinlich würde der Kanzler auch lieber Lob für politische Inhalte bekommen als für seinen Umgang mit der Augenklappe.



Dass die mit der Augenklappe verbundene Erkenntnis, dass der Kanzler auch nur ein Mensch ist, so viel Aufmerksamkeit erfährt, zeigt ja, wie dominant die Superhelden-Rollenbilder sind. Das ist nicht die Schuld der Führungspersonen. Was andere Menschen jenseits der politischen Erwartungen in seine Kanzlerrolle reinpacken, das kann Olaf Scholz nur in begrenztem Maß beeinflussen.



Was ist Ihr Tipp für Führungskräfte mit Augenklappe oder Beinbruch?



Man sollte es ansprechen, aber auch kein großes Gewese darum machen. Da kann man sich mal ein Beispiel am Bundeskanzler nehmen.



Manche Führungskräfte gehen sehr defensiv mit solchen Situationen um. Als wäre es ihnen unangenehm. Wie ist das einzuordnen?



Wenn man 20-mal am Tag darauf angesprochen wird, ist es ja vielleicht auch irgendwann nervig, sich jedes Mal wieder zu erklären. Wenn Menschen versuchen, solche Einschränkungen zu verstecken, kann es aber auch mit dem Anspruch zu tun haben, den der- oder diejenige an sich selbst hat. Wer eine narzisstische Fantasie der Unverletzlichkeit und Stärke hat, dem mag eine Verletzung peinlich sein. Im Übrigen gibt es einen weiteren großen Unterschied im Umgang mit gebrochenem Arm oder Bein.



Und zwar?



Manche Leute lassen sich damit erst mal vier Wochen krankschreiben. Andere nehmen sich ein Taxi zur Arbeit und machen trotzdem weiter. Wenn ein Knochen kaputt ist, ist das Gehirn ja trotzdem heile. Deshalb habe ich, als ich vor einiger Zeit mal einen gebrochenen Fuß hatte, in Forschung und Lehre weitergearbeitet. Ein Student hat damals doch tatsächlich gesagt, dass es eine Zumutung sei, dass er sich den Gips angucken müsse. Daran sieht man, dass es viel mehr um denjenigen geht, der die Situation bewertet, als um die betroffene Person mit Gips oder Augenklappe. (Katja Rudolph)

Zur Person Heidi Möller (63) ist Professorin für „Theorie und Methodik der Beratung“ am Institut für Psychologie der Universität Kassel. Die gebürtige Dortmunderin studierte Psychologie in Münster und Bochum. Sie arbeitete zunächst als Psychologin in verschiedenen Gefängnissen und praktizierte dann als Psychotherapeutin in Berlin. Ihre wissenschaftliche Karriere umfasst Stationen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden. 2007 übernahm sie die Professur in Kassel. Heidi Möller ist verheiratet und lebt in Kassel.

Meme aus Kassel: „Unser Bundeskanzler hat Memes bestellt, also bekommt er ein Meme“, schreibt der Kasseler SPD-Landtagskandidat Ron-Hendrik Hechelmann unter seinem Beitrag bei Instragram und wünscht gute Besserung. Ein Meme ist ein lustiges Bild im Netz. © Privat