Kritik am Lübcke-Ausschuss: „Es war ein Tiefpunkt demokratischer Kultur“

Michael Lacher verfolgte Ausschuss für Familie Lübcke

+ © Andreas Arnold/dpa Parteifreunde: Im Dezember 2019 redete der damalige hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) in Wiesbaden bei der posthumen Verleihung der Wilhelm-Leuschner-Medaille an den einstigen Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, der 2019 vom Rechtsextremisten Stephan Ernst erschossen wurde. © Andreas Arnold/dpa

Michael Lacher verfolgte den Untersuchungsausschuss zum Mord an Walter Lübcke für die Familie des ermordeten Politikers. Hier kritisiert er das Gremium - vor allem Ministerpräsident Boris Rhein.

Kassel – Drei Jahre hat der Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags über den Mordfall Walter Lübcke und ein vermeintliches Behördenversagen beraten. Für die Familie des ermordeten Regierungspräsidenten hat der Kasseler Michael Lacher die Sitzungen beobachtet. Der 73-Jährige ist ein Schulfreund Lübckes und kritisiert im Interview vor allem Ministerpräsident Boris Rhein.

Der Lübcke-Ausschuss war für Sie ein „unwürdiges Schauspiel eines deutschen Parlaments“ und „ein Zeugnis der zerrütteten politischen Kultur des hessischen Parlamentarismus“. Warum ist das Gremium gescheitert?

Es gibt gleich mehrere Punkte. Erstens waren die demokratischen Parteien nicht in der Lage, einen gemeinsamen Abschlussbericht vorzulegen. Das aber, so hat es auch Irmgard Braun-Lübcke gesagt, wäre „ein so wichtiges Zeichen gewesen“. Zweitens konnten sich die Fraktionen nicht darauf einigen, dass die ehemaligen CDU-Innenminister Volker Bouffier und Boris Rhein sowie ihr Nachfolger Peter Beuth eine politische Verantwortung für das Versagen beim Verfassungsschutz tragen. Drittens war das Geschehen im Ausschuss dermaßen unkooperativ und konfliktreich, dass eine Kompromissbildung unmöglich war. Es war ein Tiefpunkt demokratischer Kultur.

Am Ende waren sich Regierung und Opposition unter anderem bei der Frage uneinig, ob der Mord hätte verhindert werden können. Was denken Sie?

Die Frage ist unsinnig. SPD-Fraktionschef Günter Rudolph hat zurecht darauf hingewiesen, dass man die Frage seriös nicht beantworten kann. Damit widersprach er seiner Parteichefin Saskia Esken, die im „Spiegel“ gesagt hatte, dass der Mord hätte verhindert werden können. Auf der anderen Seite stand für die schwarz-grüne Koalition von Anfang an fest, dass der Mord nicht zu verhindern gewesen sei. Das war die Leitlinie der Regierungsfraktionen. Ihr Credo lautete: Wir haben nichts falsch gemacht. Die CDU hat ihren Endbericht von Anfang an geplant, damit in ihrer Inszenierung nichts schieflaufen kann. Damit war ein zentrales Prinzip des Rechtsstaates ausgehebelt, die Gewaltenteilung. In Hessen funktioniert Demokratie nun offensichtlich so: Nicht das Parlament kontrolliert die Regierung, sondern die Regierung steuert das Parlament. Das alles ist auch deswegen problematisch, weil führende CDU-Politiker ihren Parteifreund Walter Lübcke in den dunklen Stunden der Hetze gegen ihn haben hängen lassen.

Der Ausschuss sollte ein mögliches Versagen der Behörden untersuchen. Welche wirklich neuen Erkenntnisse gab es dazu in dem Gremium?

Es war schon erhellend, dass es beim Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) gleich eine Reihe von Verfehlungen gab. In der Behörde dachte man, der langjährige Rechtsextremist Stephan Ernst sei abgekühlt. Das war er natürlich nicht. Gleich mehrere Hinweise wurden missachtet. So merkte der ehemalige LfV-Präsident Alexander Eisvogel an, Ernst sei „brandgefährlich“. Obwohl der Neonazi noch aktiv war, wurde er vom Radar genommen. Dass Ernst und sein Kumpel Markus H. im September 2018 an einer rechten Großdemo in Chemnitz teilnahmen, erfuhren die Verfassungsschützer erst durch das Recherchenetzwerk Exif. Die Qualifikationen vieler Mitarbeiter waren miserabel, die Beziehungen zum Staatsschutz löchrig. Jeder neue Präsident hat die Verantwortung auf seinen Vorgänger geschoben. Es hieß, man habe einen Saustall übernommen. Strukturell verändert wurde jedoch nichts.

Die CDU versichert, dass der Verfassungsschutz heute deutlich besser aufgestellt ist, die Linke will ihn dagegen abschaffen. Was raten Sie?

Den Verfassungsschutz rein quantitativ mit Leuten aufzustocken, wie es zuletzt gemacht wurde, bringt nichts. Man müsste die Behörde radikal runter- und dann wieder hochfahren und komplett neu aufstellen. Jeder Mitarbeiter müsste hinsichtlich seiner Qualifikation überprüft werden, ebenso sämtliche Prozesse. Dazu sollte man qualifizierte Unternehmensberater engagieren. Den Vorschlag der Linken nach einer Abschaffung kann ich nicht nachvollziehen. Wer soll dann die rechte Szene überwachen? Eine wissenschaftliche Einrichtung, wie sie der Linken vorschwebt, hätte andere Ziele und Aufgaben.

SPD-Fraktionschef Günter Rudolph sprach oft von der politischen Verantwortung dreier CDU-Innenminister. Was erwarten Sie von Volker Bouffier, Boris Rhein und Peter Beuth?

Von Bouffier erwarte ich gar nichts, von Beuth auch nicht. Das Hauptproblem ist der Ministerpräsident. Nach den Aussagen des CDU-Chefs Friedrich Merz zur Zusammenarbeit mit der AfD sagte Boris Rhein: „Die Brandmauer steht und sie ist fest.“ Dabei ist diese viel beschworene Brandmauer in Hessen bereits im Dezember 2021 eingerissen worden, als Schwarz-Grün in einer geheimen Ausschusssitzung nur dank der Stimmen der AfD die öffentliche Vernehmung einer Zeugin verhinderte. Das war ein Tabubruch. Rhein sollte sich mit seinen Aussagen also nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Dieser Eklat und die Tatsache, dass sich die demokratischen Parteien nicht auf einen gemeinsamen Abschlussbericht einigen konnten, sind eine Steilvorlage für die AfD. Mich sorgt aber noch etwas anderes.

Was meinen Sie?

Die Öffentlichkeit und die Zivilgesellschaft sind müde geworden, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Zuletzt wurden die Ausschusssitzungen im Landtag nur noch von den Initiativen Response und Nachgefragt besucht. Dabei hatte der Ausschuss eine große Bedeutung. Es ging um den ersten Mord an einem deutschen Politiker durch Rechtsextremisten seit 1945. Jeder Mord ist schrecklich, aber der Tod Walter Lübckes hat auch eine politische Bedeutung. Ich glaube, die Öffentlichkeit ist müde geworden, sich damit auseinanderzusetzen, weil es ständig neue Krisen gibt: Erst gab es eine Pandemie, dann begann der Ukraine-Krieg, nun stecken wir in einer Inflation, als Langzeitkrise gibt es zudem den Klimawandel.

Sie haben auch die Grünen im Ausschuss kritisiert.

Die Grünen sind für mich die große Enttäuschung. Sie haben sich völlig der Koalitionsräson unterworfen und die Zivilgesellschaft in keinster Form unterstützt. Auch die Tatsache, dass die Regierungskoalition nicht bereit gewesen ist, eine Entschuldigung für ihr politisches Versagen zu formulieren, wie es die FDP angemahnt hat, ist ein moralischer Tiefpunkt.

Die Familie Lübcke hätte sich einen gemeinsamen Abschlussbericht gewünscht, wie sie mitteilen ließ. Was bedeutet das Ende des Ausschusses für die Familie mehr als vier Jahre nach dem Mord?

Politisch wird sie nun vielleicht abschließen können, persönlich aber natürlich nicht. Das ist wahrscheinlich auch gar nicht möglich.

Der ehemalige Landtagsabgeordnete Walter Lübcke war bekannt dafür, über Parteigrenzen hinweg zu denken. Was hätte er zu dem Geschehen im Ausschuss gesagt?

Auch das ist eine hypothetische Frage, die man nicht beantworten kann. Walter Lübcke war ein aufrechter Kerl. Auch deswegen war er bei seinen Mitarbeitenden im Regierungspräsidium sehr beliebt. Er war schlau, aber nicht hinterhältig.

Am 8. Oktober wird in Hessen ein neuer Landtag gewählt. Wie groß ist die Gefahr, dass der Mord im Wahlkampf Thema wird?

Ich glaube, die Tat wird kein Thema sein. Die Koalition hat kein Interesse daran, weil sie zu viel Dreck am Stecken hat. Und die Opposition wird das Thema aus Respekt vor den Hinterbliebenen kleinhalten. Ich hoffe aber, dass das Thema Rechtsradikalismus trotzdem eine Rolle spielen wird. Es gibt ja nicht nur den Fall Lübcke, sondern auch den Mord an Halit Yozgat durch den NSU sowie die rassistischen Übergriffe auf den Iraker Ahmed I. sowie den Minicar-Fahrer B. Efe. Zudem hoffe ich, dass es im Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags zum Terroranschlag in Hanau einen gemeinsamen Abschlussbericht geben wird. Auf das Lübcke-Desaster darf kein Hanau-Desaster folgen. (Matthias Lohr)