Es wird Nacht im Museum: Faszinierende Ausstellung im Ottoneum

Schattenspiele: Hinter dieser Wand kann man sich in einen Werwolf verwandeln und so zu einem Geschöpf der Dunkelheit werden. Fotos:

Die Besucher können sich in einen Werwolf verwandeln, auf Tauchfahrt mit einem U-Boot gehen und nächtliche Tierstimmen erraten. Das Naturkundemuseum hat eine neue Sonderausstellung.

Von irgendwo her ruft ein Käuzchen, der Raum ist abgedunkelt, die Augen müssen sich erst an das diffuse Licht gewöhnen. Dann erkennt man die Tiere des Waldes, die zwischen Bäumen und Büschen unterwegs sind. Auf einem Ast sitzt eine Eule, ein Fuchs scheint auf Beute zu lauern, eine Wildkatze und ein Marder sind im Dämmerlicht zu erkennen. „Unsere neue Sonderausstellung passt zur Jahreszeit“, sagt Dr. Kai Füldner, der Direktor der städtischen Museen. Es geht um das geheimnisvolle Leben im Dunkeln –, und das verspricht mal wieder ein Publikumsmagnet zu werden.

Zu dem hat sich das Naturkundemuseum im Ottoneum in den vergangenen Jahren mit Einsatz und Kreativität entwickelt. Selbst im vergangenen Hitzesommer, der für Besucherrekorde in den Freibädern und lange Gesichter in vielen Museen gesorgt hat, kamen 25 000 Menschen in die Schau „Ausgesummt“ über das Bienen- und Insektensterben.

Jetzt locken unter anderem ein Riesenkalmar und ein Ehrfurcht einflößender mehrere Meter langer Riemenfisch in die Museumsräume. Ebenso wie andere Lebewesen der Tiefsee, die man durch die Bullaugen eines nachempfundenen U-Boots betrachten kann, haben sie etwas gemeinsam: Sie leben im Dunkeln und entziehen sich normalerweise der Wahrnehmung durch den Menschen.

Aber auch vor unserer Haustür gibt es sehr viel mehr Leben im Dunklen als wir das oft zur Kenntnis nehmen. Eine Straßenszene zeigt streunende Katzen, Waschbären und Ratten, gleich nebenan kann man an einer Ratetafel die Tierstimmen der Nacht zuordnen.

Auch das gehört zu der Ausstellung. Sie ist nicht trocken und belehrend, sondern lädt an vielen Stellen zum Mitmachen und Ausprobieren ein. Wer will, kann sich zum Beispiel bei einem Schattenspiel in einen Werwolf verwandeln, mit Fröschen auf Partnersuche gehen und mit einem U-Boot untertauchen.

Um die Wahrnehmung von blinden Menschen und ihre Orientierung in der Stadt geht es in einem weiteren Teil der Ausstellung. Die wurde zusammen mit den Blindenbund und der Blindenstudienanstalt (Blista) aus Marburg entwickelt. Da kann man dann mal ausprobieren, wie es ist, als Blinder den Steinweg zu überqueren.

Service: Naturkundemuseum, Steinweg 2, Sonderausstellung „Leben im Dunkeln“, Eröffnung heute 18 Uhr, bis 5. Mai 2019. Eintritt 4,50/3 Euro, geöffnet dienstags bis sonntags 10 bis 17 Uhr, mittwochs bis 20, sonntags bis 18 Uhr.