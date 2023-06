Neue Fahrradstraße ab August im Helleböhnweg in Kassel – Was ist erlaubt?

Von: Thomas Siemon

So soll die Fahrradstraße aussehen: der Helleböhnweg Richtung Wehlheiden. © Visualisierung: Stadt Kassel

Mitte August soll mit dem Helleböhnweg eine weitere Fahrradstraße freigegeben, im Herbst beginnen die Arbeiten im Bereich Königstor. Welche Regeln gibt es?

Kassel – Mit Georg Förster, dem Leiter des Straßenverkehrs- und Tiefbauamtes haben wir eine Reihe von Themen zu diesen und anderen Fahrradstraßen im Stadtgebiet besprochen. Hier sind Fragen und Antworten dazu.

Die Bauarbeiten am Helleböhnweg sollen Mitte August abgeschlossen sein. Was ändert sich dann?

Anwohner und Anlieger dürfen die Straße weiterhin nutzen. Das gilt zum Beispiel für die Kleingärten entlang des Güterverkehrsgleises sowie den Hundeübungsplatz. Auf Wunsch des Ortsbeirats Süsterfeld/Helleböhn gibt es Sonderregelungen für Bewohner des Quartiers am Glockenbruchweg. Die gelten als Anlieger und dürfen den kurzen Weg zum Wehlheider Friedhof oder zum Kindergarten Kleiner Holzweg mit dem Auto befahren. Ansonsten muss man über die Druseltalstraße und die Kohlenstraße bis zum Kleinen Holzweg fahren.

Entlang der Straße Königstor gibt es viele Geschäfte und Gaststätten. Kann man die demnächst überhaupt noch mit dem Auto erreichen?

Das ist weiterhin möglich. Allerdings soll Durchgangsverkehr so weit wie möglich vermieden werden. Wer zum Beispiel zu den Städtischen Werken oder zur Gaststätte Lohmann will, sollte die Fahrradstraße nur so kurz wie möglich nutzen. Also nicht ab dem alten Polizeipräsidium durchfahren, sondern zum Beispiel über die Friedrich-Ebert-Straße und die Karthäuser Straße fahren. Über die Wilhelmshöher Allee geht das auch.

Wird das kontrolliert?

Das Ordnungsamt ist nicht täglich vor Ort, macht aber Schwerpunktkontrollen. Zuletzt gab es die an der Goethestraße. Dort gelten die gleichen Regeln. Wer zum Beispiel zum dortigen Hausarztzentrum mit dem Auto fahren will, kann das machen. Allerdings sollte man auf dem Weg dahin die Fahrradstraße nur so kurz wie möglich nutzen.

Gibt es in diesem Zusammenhang Tipps für Geschäftsleute und Gastronomen?

Auf der jeweiligen Internetseite wird oft auch über die Zufahrtsmöglichkeiten mit dem Auto und öffentlichen Verkehrsmitteln informiert. Das sollte man gegebenenfalls aktualisieren.

Wie sieht es mit dem Besuch von Anwohnern der Fahrradstraßen aus?

Wer zu Besuch mit dem Auto kommt, darf die Fahrradstraße nutzen. Allerdings mit den genannten Einschränkungen. Also: Nur so kurz wie möglich auf der Fahrradstraße fahren.

Kann das in der Praxis eigentlich überprüft werden?

Schwerpunktkontrollen wird es weiterhin geben. Das gilt auch für die Menzelstraße in der Südstadt, die Blücherstraße in der Unterneustadt und die Fiedlerstraße in der Nordstadt.

Was kostet es denn, wenn man erwischt wird?

Dann ist ein Bußgeld in Höhe von 15 Euro fällig. Wenn man mit dem Auto jemanden behindert oder gefährdet hat, kann es auch teurer werden.

Der Umbau des Helleböhnwegs ist auf der Zielgeraden. Mitte August sollen die Arbeiten abgeschlossen werden. © Thomas Siemon