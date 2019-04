Haben Sie mal auf den Bleichwiesen in Kassel Erholung gesucht? Oder sich über eine gute Ampelschaltung gefreut? Dann hatten Sie mit Projekten zu tun, die von der EU unterstützt wurden.

Seit der letzten Wahl zum Europaparlament im Jahr 2014 sind mehr als 20 Millionen Euro EU-Mittel nach Kassel geflossen. Es profitierten städtische Projekte wie die Grimmwelt, Ampeln wurden modernisiert, und auf den Bleichwiesen wurde eine Grünanlage geschaffen. In derartige Projekte gingen zehn Millionen Euro.

Sogar mehr als zehn Millionen Euro gab es aus Brüssel für Kasseler Firmen und Institutionen. Nutznießer waren etwa die Universität Kassel, das Regionalmanagement, aber auch das Schlosshotel.

Auch der Landkreis Kassel hat von den EU-Fördermitteln profitiert. Seit 2014 flossen rund 80 Millionen Euro in die Landwirtschaft. Mit fünf Millionen subventionierte die EU darüber hinaus die Entwicklung des ländlichen Raums.

Zur Europawahl Ende Mai sind 500 Millionen Bürger in 27 Ländern zur Stimmabgabe aufgerufen, davon 64,8 Millionen in Deutschland. Die Wahlen laufen vom 23. bis 26. Mai, wobei der in den jeweiligen Ländern auch für andere Urnengänge übliche Wochentag relevant ist. In Deutschland ist das wie in 20 weiteren Staaten der Sonntag, 26. Mai.

Jeder Wähler hat nur eine Stimme. Im Unterschied zu nationalen Wahlen in Deutschland werden keine Direktkandidaten bestimmt, sondern Listen. Spitzenkandidat für die Europäische Volkspartei (EVP), für die in Deutschland Unionspolitiker antreten, ist Manfred Weber (CSU). Spitzenkandidat der zweitstärksten Fraktion, der Sozialdemokraten (SPE), ist der Niederländer Frans Timmermans. Auf Platz 17 kandidiert die Nordhessin Martina Werner (57/Niestetal, Kreis Kassel), die seit 2014 für die SPD im Europaparlament sitzt.

Auf Anfrage unserer Zeitung hat die Stadt eine Liste erstellt, aus der hervorgeht, was wir in Kassel von Europa haben, welche Projekte also seit 2014 – der letzten Europawahl – aus diversen EU-Programmen mitfinanziert wurden und noch werden. Die EU-Mittel für Projekte in Kassel summieren sich demnach von 2014 bis heute auf knapp zehn Millionen Euro. Nachfolgend eine Übersicht der Förderungen:

Geförderte Projekte

Grimmwelt: Herausragend ist der Anteil, den die Europäische Union zum Neubau der Grimmwelt auf dem Weinberg beigesteuert hat. Nach Angaben der Stadt wurde die Einrichtung mit acht Millionen Euro aus EU-Mitteln gefördert – und zwar aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).

Schulen: Geld aus dem gleichen Programm floss in die IT-Ausstattung in den Kasseler Berufsschulen – bislang rund 222 000 Euro.

Soziales: Unterstützung erhält Kassel auch für Soziales. Für die Vermittlungsarbeit im Übergang Schule-Beruf, ein Landesprogramm mit Kofinanzierung aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF), gibt es zum Beispiel seit 2014 gibt es jährliche Zuschüsse in Höhe von 24 000 Euro für Personal- und Sachmittel.

Straßenverkehr/Mobilität: Planungen in Kassel zur Verkehrsentwicklung, Mobilität oder auch zur „Harmonisierung der Anforderungen an Lichtsignalanlagen“ wurden mit zusammen rund 143 604 Euro gefördert. Weitere geförderte Projekte sind der Umbau der Garten- und Hartwigstraße, die Umgestaltung des Freiraums Fuldaufer/Bleichwiesen, die Aufwertung des Wohnquartiers Mittelring, der Umbau der Tulpenallee sowie das Haus- und Hofflächenprogramm im Stadtteil Wesertor. Die Stadt Kassel beziffert die seit 2014 aus dem EFRE-Programm für lokale Ökonomie erhaltenen Mittel auf rund 717 000 Euro. Von 2009 bis 2013 seien es insgesamt rund 2,3 Millionen Euro für Kassel gewesen.

Kinder/Eltern: Auch aus dem sogenannten Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen (EHAP) floss Geld von Brüssel in Projekte für Kinder und Eltern in Kassel. Die Projektträger (Kulturzentrum Schlachthof, Teilprojekt Frauentreff Brückenhof) konnten dafür in den Jahren von 2016 bis 2018 in den Stadtteilen Nordstadt, Bettenhausen, Wesertor und Oberzwehren EU-Mittel in Höhe von rund 444 000 Euro einsetzen.

Gesundheit: 210 000 Euro aus dem Topf dieses Hilfsfonds flossen in das Projekt „Gwen – Gesundheitsförderung weiterentwickeln“. Dabei geht es um Hilfen für zugewanderte Unionsbürgerinnen, die in Kassel in der Prostitution tätig sind. Die Stadt Kassel hat die Koordinierung übernommen und ermöglicht dadurch den Projektträgern (Zweckverband Diakonisches Werk, Fachberatungsstelle für Opfer von Menschenhandel FRANKA und Frauen informieren Frauen-FiF), dass sie diese Förderung für ihre Arbeit erhalten.

Geplante Projekte

Vor dem Start oder bereits im Antragsverfahren befinden sich nach Angaben der Stadt Kassel derzeit weitere Projekte, die mit Geld der Europäischen Union umgesetzt werden sollen. Für den Aufbau eines Bildungsmanagements und die Umsetzung der Strategie „Kassel bildet“ werden zum Beispiel ab 2019 und bis zum Jahr 2022 rund 201 000 Euro erwartet. Ein weiterer Antrag läuft unter dem Stichwort „Ausbau kooperativer Verkehrstechnik“. Die in von Kassel erhoffte Förderung hier beträgt mehr als 8,3 Millionen Euro.

Ab 23. April ins Briefwahlbüro - Stadt sucht noch Helfer

2014 hatte SPD die Nase vorn

Zur Europawahl am Sonntag, 26. Mai, wird es nach Angaben der Stadt 153 Urnenwahlbezirke und 50 Briefwahlbezirke in Kassel geben. Das Briefwahlbüro im Rathaus wird am 23. April öffnen, kündigte Stadtsprecher Claas Michaelis an. Die insgesamt 153 Urnenwahlbezirke in der Stadt Kassel werden nach seinen Angaben in 81 Wahllokalen eingerichtet. Die Briefwahlauszählung werde zentral im Philipp-Scheidemann-Haus in der Nordstadt erfolgen. Nach wie vor werden laut Michaelis noch einige Wahlhelfer in Kassel für die Briefwahlauszählung benötigt beziehungsweise gesucht.

„Auf unsere Initiative zur Wahlhelfergewinnung haben sich 74 Freiwillige gemeldet. Bisher haben 1373 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer zugesagt“, berichtete kürzlich der Stadtsprecher. 348 Berufungen seien noch nicht bestätigt worden. Erfahrungsgemäß würden sich unter den Rückläufen einige Absagen befinden. Bei der Europawahl 2014 gab es in Kassel 187 Wahlbezirke. Von den 142 751 Wahlberechtigten im Stadtgebiet gaben nach dem amtlichen Endergebnis 57 059 Wähler eine gültige Stimme ab. Das entsprach einer Wahlbeteiligung von 40 Prozent.

Die Parteien mit den meisten Stimmen 2014 in Kassel:

SPD: 29,7 % (16 764 Stimmen)

CDU: 21,7 % (12 268)

Grüne: 19,2 % (10 825)

Linke: 11,0 % (6195)

AfD: 8,1% (4560)

FDP: 3,1 % (1756).