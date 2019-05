Europawahl 2019: In diesem Stadtteil sind die Grünen der FC Bayern von Kassel

Die Europawahl 2019 zeigt, dass die Grünen zumindest in drei Kasseler Stadtteilen schon fast Volkspartei sind. Dagegen erlebte die SPD selbst in ihren Hochburgen einen Erdrutsch. Eine Analyse.

So grün war Kassel noch nie. Mit 30,8 Prozent bei der Europawahl holten die Grünen mehr Stimmen als jemals zuvor. In ihrer Hochburg im Vorderen Westen knackte die einstige Ökopartei zudem erstmals eine Marke, die früher nur für die beiden großen Volksparteien realistisch gewesen wäre: 40,9 Prozent der Wähler stimmten dort für die Grünen.

Das sind mehr als 12 Prozentpunkte mehr als bei der Europawahl 2014. Und selbst bei der hessischen Landtagswahl im vorigen Oktober, die ebenfalls schon ein Triumph war, sammelten die Grünen dort nur 34,7 Prozent ein.

In den benachbarten Stadtteilen Wilhelmshöhe/Wahlershausen (37,0) und Wehlheiden (36,6) distanzierte die Partei um die Spitzenkandidaten Ska Keller und Sven Giegold die Konkurrenz wie der FC Bayern seine Rivalen in der Fußball-Bundesliga. Im Vorderen Westen zum Beispiel sind die SPD (16,3) und CDU (11,1) so sehr geschrumpft, dass sie die Grünen nur noch mit dem Fernglas erkennen können. Weitere Auffälligkeiten der EU-Wahl in den Kasseler Stadtteilen.

SPD

Wie schwach die Sozialdemokraten geworden sind, sieht man selbst dort, wo sie noch ein bisschen stark sind. Ihr bestes Ergebnis fuhr die SPD in Nordshausen mit 28,5 Prozent ein. Das sind mehr als zwölf Prozentpunkte weniger als vor vier Jahren. Noch schlechter als in der Grünen-Hochburg im Vorderen Westen sind die Genossen unter anderem in Nord (Holland). 14,5 Prozent markieren bei der EU-Wahl das schlechteste Stadtteil-Ergebnis und bedeuten hier wie schon bei der Landtagswahl lediglich den dritten Rang hinter Grünen (27,7) und Linken (16,8).

CDU

Auch die CDU wurde in der Nordstadt arg gerupft. Mit 8,7 Prozent landete die Union im Studenten- und Arbeiterviertel nur noch knapp vor der AfD (5,6). Ihre Hochburg hat die Merkel-Partei zwar weiterhin am Brasselsberg, mit 28,8 Prozent verwies sie die Grünen (28,4) dort aber nur ganz knapp auf den zweiten Platz. Vor vier Jahren hatte die CDU in dem Stadtteil der Besserverdiener mit 32,3 Prozent noch fast doppelt so viel Wählerstimmen für sich verbuchen können als die einstige Alternativpartei (17,9). Für manche markiert das eine Zeitenwende.

AfD

Bei der Europawahl 2014 gaben in der AfD noch gemäßigte Köpfe wie Bernd Lucke den Ton an. Damals holten die Euro-Skeptiker in Kassel 8,1 Prozent. Bei der Landtagswahl 2018 fuhren die Rechtspopulisten zumindest im Wahlkreis "Kassel Stadt II" ein zweistelliges Ergebnis ein (12,5). Mittlerweile liegen sie mit 7,5 Prozent wieder unter dem Niveau vor vier Jahren. Die Hochburgen der AfD liegen in Oberzwehren (15,9) und Waldau (14,4) - in zwei Stadtteilen mit einem überdurchschnittlichen Anteil an Russlanddeutschen.

Die Linke

Streng genommen gehört auch die Linke zu den Verlierern. Zwar landete sie stadtweit mit 8 Prozent noch vor der AfD, das ist aber ein Minus von Prozentpunkten gegenüber 2014. Der Abwärtstrend ist auch in Nord (Holland) unverkennbar, wo die SED-Nachfolgepartei traditionell ihre besten Ergebnisse einfährt. Sowohl bei der EU-Wahl vor vier Jahren (20,1) als auch bei der Landtagswahl (23,6) schaffte es die Linke über die 20-Prozent-Marke. Nun reichte es dort nur noch zu 16,8 Prozent.

FDP

Früher machte dieser Witz die Runde: Was heißt eigentlich FDP? Antwort: Fast drei Prozent. In Nord (Holland) könnten die Liberalen demnach das F streichen. Dort haben sie genau drei Prozent geholt - das schlechteste Stadtteilergebnis der Partei, deren ehemaliger Vorsitzender Guido Westerwelle einst das Projekt 18 Prozent ausgerufen hatte. Sogar in ihren einstigen Hochburgen Brasselsberg (8,1) und Harleshausen (6,1) ist die FDP von dieser Marke ganz weit entfernt. So wenig gelb war Kassel vielleicht noch nie.

