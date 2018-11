wellbe Eventtag im Schuhhaus Schreier am 04.12.2018 mit kostenloser Fußdruckmessung

Wie auch Sie länger gesund und fit leben können, zeigt am 04. Dezember im Schuhhaus Schreier in Fritzlar die Firma wellbe – der Spezialist für federleichte und weiche Softschuhe.

Sofortige Druckentlastung Schritt für Schritt erleben

Weit mehr als 3.000 Menschen in unserer Region tragen heute schon wellbe - die Softschuhe. wellbe - die Softschuhe! können helfen bei Problemen mit Rücken, Hüfte, Knie, Füße wie Hallux valgus, Fersensporn sowie bei Durchblutungs- und Venenproblemen.

Eigentlich sind wellbe - die Softschuhe! ultra leichte, weiche Komfortschuhe mit einfacher, sanfter Aktivität. Die neuartige Laufsohlentechnologie dieser aktivierenden Schuhe ist „Made in Germany“ und basiert auf der Technik von Abrollschuhen auf Mattenprinzip. Seine Nutzer treten direkt in eine von Schuhorthopäden perfekt geformte weichelastische Mattensohle. Das hat sofortige und langfristige Vorteile: Sofort können der sanftweiche Auftritt den Druck aus den Gelenken nehmen und ab der 2. Woche sich Muskeln sowie Bänder in den Füßen, Fußgelenken, Knien, Hüften und sogar bis in den Rücken stabilisieren.

Die ultra leichte, weichelastische Laufsohle massiert und trainiert sofort Ihre Bänder, Faszien sowie Ihre Fußmuskulatur und passt sich durch seine Weichelastizität allen Fußformen natürlich an.

Die sanfte wellbe Fußrolle kann ein Einknicken nach innen verhindern, leitet Sie Schritt für Schritt perfekt über den Außenbereich des Fußes und führt Sie durch eine sanftweiche Quergewölbestützung über die Großzehe in den nächsten Schritt.

Füße, Gelenke können sich ab der 2. Woche stabilisieren

Das kommt einem „perfekten Schritt“, wie sich Orthopäden das vorstellen, sehr nahe. Der Clou aber ist der trampolinartige „Reboundeffekt“ der wellbe Laufsohle. Dadurch kann wellbe eine sanfte Durchblutung der Venen erreichen und auch Sie in 5 Dimensionen stabilisieren. Fünf-dimensionales Training ist sehr sanft und führt zu wenig Belastung, trainiert aber so in den tief gelegenen Bereichen besonders gut.

Lassen auch Sie sich von der superweichen, mattenartigen Sohle von wellbe überzeugen und testen Sie das unbeschreibliche Gehgefühl. Kommen Sie am 04. Dezember ins Schuhhaus Schreier und erhalten eine kostenlose Fußdruckmessung durch einen Spezialisten.

Schuhhaus Schreier

Nikolausstraße 2

34560 Fritzlar

www.schuhhaus-schreier.de

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag: 9:30 - 18:00 Uhr

Samstag: 9:30 - 13:00 Uhr