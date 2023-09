Exhibitionist schubst Frau in Kassel in die Fulda

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Die Polizei bittet um Hinweise auf einen Exhibitionisten in Bad Wildungen. © Friso Gentsch/dpa

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Sonntagabend am Kasseler Fuldaufer im Bereich der Schwimmbadbrücke vor einer Frau entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen, teilt Polizeisprecherin Ulrike Schaake mit.

Kassel - Als die erschrockene 26-Jährige laut um Hilfe und den Exhibitionisten anschrie, habe sie der Täter auf den Boden gestoßen und anschließend die Flucht ergriffen. Die Frau stürzte durch den Angriff am Ufer ins Wasser und zog sich leichte Verletzungen an beiden Händen zu. Die mit den weiteren Ermittlungen wegen des Sexualdelikts und Körperverletzung betrauten Beamten des Kommissariats 12 der Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Wie die 26-Jährige aus Kassel den Beamten des Polizeireviers Mitte schilderte, hatte sich der Vorfall in der Fuldaaue gegen 17.55 Uhr ereignet. Die Frau habe in der Fulda baden wollen und zog gerade ihre Kleidung aus, als sie plötzlich hinter sich den entblößten Mann bemerkt habe, der sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Völlig erschrocken schrie sie laut um Hilfe und den Unbekannten an, um auf sich aufmerksam zu machen. Da er offenbar die lauten Rufe unterbinden wollte, schubste der Täter die Frau, bevor er mit einem schwarzen Mountainbike in Richtung Waldauer Wiesen flüchtete.

Eine sofort nach Bekanntwerden des Falls eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Von dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: Der Mann ist 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß, kräftige Statur, rundes Gesicht, kurz rasierte Haare (fast Glatze), schwarzes T-Shirt, dunkelblaue Jeans.

Zeugen, die den Vorfall am Sonntagabend an der Fulda beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561/9100 bei der Kasseler Polizei. (Ulrike Pflüger-Scherb)