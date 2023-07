Experten für Künstliche Intelligenz sind gefragt

Von: Johannes Rützel

Symbolbild Künstliche Intelligenz © Sebastian Gollnow/dpa

Auch Tech-Unternehmen in Kassel suchen Daten-Spezialisten, die sich mit Künstlicher Intelligenz auskennen. Auch Quereinsteiger haben Chancen.

Kassel – 44.000 Stellen sind derzeit deutschlandweit ausgeschrieben, die sich an Künstliche-Intelligenz-Experten richten. Gesucht werden laut dem Personalmarktforscher Index Research vor allem Akademiker: Informatiker, Forscher, Entwickler, Ingenieure und Architekten.

Auch in Kassel werden KI-Experten händeringend gesucht, zum Beispiel vom IT-Dienstleister Eoda. „Auch wir haben manchmal Schwierigkeiten, Experten zu finden“, sagt Geschäftsführer Marvin-Micha Mast. Auf dem Arbeitsmarkt würden mehr KI-Experten gesucht als ausgebildet werden, beschreibt er die Lage. Eoda hat derzeit 13 offene Stellen, die meisten davon mit KI-Bezug.

Marvin-Micha Mast Geschäftsführer Eoda © Privat

Weg zur Arbeit in der Tech-Branche: Studium oder Quereinstieg

Durch die Nähe zur Uni Kassel komme Nachwuchs, aber auch mit Quereinsteigern hätte Eoda gute Erfahrungen gemacht. Viele kämen aus der Betriebswirtschaftslehre oder Psychologie. Wichtig für beruflichen Erfolg sei Affinität zu Daten und Statistiken sowie erste Berührungspunkte mit Programmiersprachen, erklärt der Geschäftsführer.

Die Ausbildung wird in Zukunft differenzierter, die Aufgaben werden komplexer und feingliedriger, beschreibt Marvin-Micha Mast einen weiteren Trend im Berufsfeld KI. An der Uni Kassel gebe es einen passenden Studiengang: Computational Intelligence & Data Analytics. Auch die Verdienstmöglichkeiten seien gut und sehr von der Größe der Unternehmen abhängig. „Bei Google oder Amazon sind die Gehälter teils astronomisch“, hat Marvin-Micha Mast beobachtet. Weil Eoda mehr Personal braucht, bildet das Unternehmen auch Fachinformatiker für Daten- und Prozessanalyse selbst aus.

Die IHK Kassel-Marburg bietet wegen der hohen Nachfrage nach Fachleuten Weiterbildungen über KI an. „Um der Nachfrage angesichts des knappen Angebots an Fachkräften zu begegnen, gewinnt vor allem die Weiterbildung der eigenen Mitarbeiter ein immer größeres Gewicht“, sagt Thomas Fölsch. Die IHK biete den kostenfreien Online-Kurs „Elements Of AI“ an, der sich an Schüler bis zum Manager richtet. Weitere Programme richten sich an Unternehmen und Fachkräfte im KI-Bereich. (Johannes Rützel)