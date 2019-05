Immobilien-Tipps aus erster Hand

Öffentliches Expertenforum für Immobilien im Medienhaus der HNA: Jetzt anmelden und mit dabei sein

Was unterschätzen Käufer und Verkäufer bei Immobilien, wie lange können Banken noch niedrige Zinsen anbieten, wie entwickeln sich die Immobilien- und Mietpreise in der Region, was verbirgt sich hinter der Enteignungsdebatte? Antworten auf diese und weitere Fragen rund um den Immobilienmarkt gibt es beim „Öffentlichen Expertenforum für Immobilien“, das am Mittwoch, 8. Mai, 18 Uhr im HNA-Medienhaus in der Frankfurter Straße 168 in Kassel stattfindet. Denn dort diskutieren namhafte Experten aus der Region über den nordhessischen Immobilien- und Wohnungsmarkt.

Mit dabei sind die Experten Christian Wedler (GWH), Kerstin Braun (West Immobilien), Thomas Barth (Kasseler Sparkasse), Stefan Traut (S.A.T. Immobilien & Facility Management), Heiko Schlundt und Birgitta Griese (Volksbank Kassel Göttingen), Kai Koschella (I.W.A. Koschella - Immobilien) und Michael Zimni (Führer & Brungs). Moderiert wird das Expertenforum Immobilien von Martina Hummel, stellvertretende Leiterin der HNA-Nachrichtenredaktion.

Melden Sie sich jetzt als Gasthörer an.

Wer an der öffentlichen Podiumsdiskussion als Gasthörer teilnehmen will, der meldet sich bitte ab sofort unter der Telefonnummer

0561 203 1723

oder per Mail an Fabian.Reitze@hna.de an.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und der Eintritt ist frei.

