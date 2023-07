„Fachliche Gründe nicht ersichtlich“: Anwalt über Einschränkungen für Kasseler Notfallsanitäter

Von: Anna-Laura Weyh

Der Anwalt Bernd Spengler ist Experte für Rettungsdienstrecht. Wir haben mit ihm über die geltenden Einschränkungen für Kasseler Notfallsanitäter gesprochen.

Kassel – In Stadt und Landkreis Kassel dürfen Notfallsanitäter Patienten in ihrem Arbeitsalltag nur das Schmerzmedikament Nalbuphin verabreichen. Andere Arzneimittel zur Schmerztherapie, die laut den sogenannten Hessen-Algorithmen landesweit empfohlen werden, hat der Ärztliche Leiter Rettungsdienst, Torsten Müller, im Raum Kassel jedoch verboten – obwohl die Notfallsanitäter den Umgang damit in ihrer Ausbildung lernen.

Mitarbeiter aus dem Rettungsdienst und den Notaufnahmen in Kliniken kritisieren, dass ihre Arbeit somit eingeschränkt sei. Es gebe zum Beispiel Probleme in der Weiterbehandlung mit Narkosemitteln oder Einschränkungen bei der Wirkung.

Nach erster Berichterstattung der HNA zu diesem Thema erreichten unsere Redaktion viele Zuschriften von Notfallsanitätern aus dem Raum Kassel, die die Kritik teilen. Aber auch Menschen aus ganz Nordhessen und sogar Schleswig-Holstein bestätigen uns, dass dieses Thema immer wieder zu Spannungen zwischen Notfallsanitätern und Ärztlichen Leitern führt.

Wir haben mit dem Würzburger Anwalt Bernd Spengler gesprochen, der selbst im Rettungsdienst aktiv war und inzwischen als Experte für Rettungsdienstrecht in ganz Deutschland bekannt ist.

Herr Spengler, das Notfallsanitätergesetz verpflichtet Notfallsanitäter doch eigentlich, im Notfall Patienten zu versorgen und somit auch Schmerzen zu lindern. Gibt es also einen Konflikt mit den geltenden Regeln in Kassel?

Ja, grundsätzlich sind die Notfallsanitäter zum Ergreifen heilkundlicher Maßnahmen verpflichtet, die sie in ihrer Ausbildung erlernt haben und beherrschen. Die eigenverantwortliche Gabe von Betäubungsmitteln – also beispielsweise Morphin oder Fentanyl – fällt nach derzeitiger Rechtslage aber nicht darunter.

Warum nicht?

Man hat die Notfallsanitäter im Betäubungsmittelgesetz eben noch nicht den Ärzten gleichgestellt. Das Betäubungsmittelgesetz wurde aber gerade erst zur noch besseren rechtlichen Absicherung der Notfallsanitäter geändert, um die Freigabe dieser Medikamentenanwendung von den jeweiligen Ärztlichen Leitern im Rahmen von Standards zu erleichtern.

Was passiert, wenn die Notfallsanitäter Betäubungsmittel ohne die Zustimmung durch den Ärztlichen Leiter geben?

Die Notfallsanitäter würden bei einer Anwendung ohne ärztliche Freigabe zivilrechtlich haften und sich eventuell der Strafverfolgung aussetzen. Das muss und soll nicht sein. Das Dilemma liegt hier in Kassel in der Handhabung durch den Ärztlichen Leiter Rettungsdienst. Nicht umsonst hat man bundesweit Standards festgelegt – auch in Hessen entsprechen die Hessen-Algorithmen dem Stand der präklinischen Notfallmedizin.

Der Ärztliche Leiter Rettungsdienst in Kassel hat sich teils gegen diese Algorithmen entschieden – etwa bei den Schmerzmitteln – und begründet das mit „fachlichen und regionalen Gründen“.

Der Ärztliche Leiter hat in Kassel eigentlich dafür Sorge zu tragen, dass die Mitarbeiter im Rahmen der Freigabe in die Lage versetzt werden, bei bestimmten massiven Schmerzzuständen eine qualitativ hochwertige Versorgung der Patienten durchzuführen. Er sollte genau diesen Standard kontrollieren und Qualitätssicherung dafür betreiben.

Zur Person Bernd Spengler (55) ist Rechtsanwalt in Würzburg, wo er als Fachanwalt für Arbeitsrecht arbeitet. Er war über zehn Jahre lang im Rettungsdienst tätig, mittlerweile gilt er bundesweit als Experte für Rettungsdienstrecht. Bekannt wurde der Buchautor unter anderem durch das Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof zur Reduzierung der Arbeitszeiten im Rettungsdienst. Er schreibt für die Zeitschrift Rettungsmagazin. Spengler lebt in Zell am Main und ist kommunalpolitisch aktiv.

Diese Haltung, nur Nalbuphin als Schmerzmittel für die Notfallsanitäter freizugeben, erweckt aber leider den Anschein von Standesdünkel – und dafür ist in einem modernen Rettungsdienst mit massivem Fachkräftemangel einfach kein Platz mehr.

Also halten Sie eine Abweichung von Hessen-Algorithmen für falsch?

Fachliche Gründe dafür, in dieser massiven Form von den in Hessen üblichen Algorithmen abzuweichen, sind jedenfalls nicht ersichtlich.

Eine Person aus dem Kasseler Rettungsdienst berichtet uns, dass sie einmal die Mittel Ketanest und Dormicum einsetzte, um einer Frau im Notfall Schmerzen zu nehmen. Das sei seit Jahren in Waldeck-Frankenberg das Mittel der Wahl und auch Teil der Ausbildung – anders als Nalbuphin. Von ihm sei eine Stellungnahme eingefordert worden mit dem Hinweis, dass er bis zur Klärung nicht als verantwortlicher Notfallsanitäter fahren darf.

Es ist geradezu unverantwortlich, dass so letztlich die Mitarbeiter einem unnötigen Gewissenskonflikt und einem rechtlichen Risiko ausgesetzt werden. Sie wollen das tun, was letztlich ihr Job ist und wozu sie ausgebildet wurden. Wohlgemerkt ist in anderen Regionen die Gabe bestimmter Medikamente vom Ärztlichen Leiter Rettungsdienst erlaubt, anders als in Kassel.

Was sind mögliche Folgen dieser Einschränkungen im Raum Kassel?

Letztlich ist das Schlimmste die Befürchtung und Verunsicherung der Bevölkerung, in Kassel in einem Ernstfall nicht die optimale Versorgung zu erhalten. Noch dazu kommt vielleicht sogar die Zurückhaltung der Mitarbeiter im Notfall – nicht aus Angst vor dem Patienten, sondern aus Angst vor Sanktionen des Ärztlichen Leiters Rettungsdienst.

Genau das sollte mit dem Notfallsanitätergesetz endlich der Vergangenheit angehören.

Das sagt der Ärztliche Leiter Rettungsdienst in Kassel

Torsten Müller, Ärztlicher Leiter Rettungsdienst, sagt: „Im Rettungsdienstbereich Kassel wurde mit Nalbuphin ein Weg gefunden, ein Opiat für die Notfallsanitäter freizugeben, welches in der Anwendung weder rechtliche noch notfallmedizinische Bedenken mit sich bringt.“ Die Freigabe sei eine sensible Abwägungsentscheidung, bei der der Notfallpatient im Mittelpunkt stehe. „Teilweise weichen die Algorithmen in Kassel von den Hessen-Algorithmen ab.

Dies hat vor allem fachliche, aber auch regionale Gründe. So entsprechen nicht alle Hessen-Algorithmen dem aktuellen medizinischen Stand“, so Müller weiter. Um die Aktualität der Algorithmen zu wahren, werden diese in Kassel regelmäßig evaluiert und angepasst, heißt es. „Regionale Unterschiede in Grundversorgung und Personalstand sowie die strategische Ausrichtung führen ebenfalls zu Anpassungen in den Algorithmen“, so Müller.