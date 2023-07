Fachschule bietet Hygiene-Kurs für Feuerwehrleute in Kassel an

Von: Hannah Köllen

An der Rettungsdienst- und Hygienefachschule in Kassel können sich Feuerwehrleute ab sofort zu zertifizierten Hygienebeauftragten ausbilden lassen.

Kassel – Desinfektionsmittel, Handschuhe, Ersatzkleidung und sogar ein mobiles Handwaschbecken: Von dieser Ausrüstung sind die meisten Freiwilligen Feuerwehren in der Region weit entfernt. Genau das muss sich ändern, findet Jean-Claude Balanck. „Hygiene sollte bei allen Feuerwehrleuten eine wichtige Rolle spielen“, findet Balanck, stellvertretender Schulleiter der Hygienefachschule in Kassel.

An der Schule, die 1994 als Rettungsdienstschule des DRK gegründet wurde und seit 2017 zusätzlich Hygieneschule ist, wurde in der vergangenen Woche erstmalig ein Kurs angeboten, in dem sich Feuerwehrleute zum zertifizierten Hygienebeauftragten im Feuerwehrdienst ausbilden lassen konnten.

In dem dreitägigen Kurs, der laut Balanck deutschlandweit einzigartig ist, lernten die 19 Frauen und Männer alles rund um Hygiene beim Einsatz. Hierzu wurden sowohl biologische Grundlagen als auch rechtliche Fragen sowie alles rund ums Thema Desinfektion vermittelt.

Starke Nachfrage: Feuerwehrleute wollen Hygiene im Einsatz thematisieren

„Feuerwehrleute haben es eigentlich bei jedem Einsatz auch mit biologischen Gefahren zu tun, sei es durch mögliche Kontamination oder offene Wunden. Vor diesem Hintergrund ist der Hygieneschutz für Feuerwehrleute sehr wichtig“, sagt Balanck. Sein Wunsch sei es, dass jede Feuerwehr einen eigenen Hygienebeauftragten hat. Bei den Berufsfeuerwehren sei das sowieso verpflichtend, bei den allermeisten Freiwilligen Feuerwehren sei das Thema Hygiene jedoch nicht sehr bekannt.

Sie testet die Stiefelwaschanlage: Nicole Erkel von der Freiwilligen Feuerwehr Homberg (Ohm) lässt sich von Lars Harring zeigen, wie die Anlage der Freiwilligen Feuerwehr Baunatal funktioniert. © Hannah Köllen

An der Hygienefachschule werden bereits seit dem Jahr 2018 Sanitäter der Feuerwehr ausgebildet. In den Kursen spiele das Thema Hygiene jedoch immer nur eine untergeordnete Rolle. „Viele Teilnehmer haben uns gefragt, ob wir das nicht noch etwas intensiver behandeln können“, erinnert sich Balanck. So sei der nun neue Kurs entstanden, für den Gemeinden aus ganz Hessen ihre Feuerwehren angemeldet haben.

Neben theoretischer Wissensvermittlung gibt es in dem Kurs auch Praxis-Phasen: So präsentierte die Freiwillige Feuerwehr aus Baunatal ihren Hygieneanhänger, den sie auf den meisten Einsätzen dabei hat. Darin finden sich unter anderem Essen, Getränke und Ersatzklamotten für die Feuerwehrleute, falls der Einsatz mal länger dauert als geplant.

Weitere Hygiene-Kurse für Feuerwehrleute in Kassel geplant

Viele Kursteilnehmer finden die Ausstattung toll, sehen aber Probleme in der Umsetzung: „Wir sind eine sehr kleine Truppe und haben gar keine Ersatzkleidung“, sagt Nicole Erkel von der Freiwilligen Feuerwehr aus Homberg (Ohm). Ein solcher Hygienewagen wäre also für ihre Feuerwehr nur bedingt umsetzbar. Grundsätzlich findet sie die Hygienetipps aus dem Kurs gut und will sie ihren Kameradinnen und Kameraden weitergeben.

Auch Tamara Uhde, Feuerwehrfrau bei der Berufsfeuerwehr Gießen, will ihr Wissen aus dem Kurs mit ihren Kolleginnen und Kollegen teilen. „Feuerwehren beschäftigen sich immer mehr mit dem Thema Hygiene“, sagt Uhde. Grund dafür sei unter anderem Feuerkrebs, womit jegliche Krebserkrankungen, die in Zusammenhang mit dem Feuerwehrdienst gebracht werden, gemeint sind.

Alles sauber bei Jean-Claude Balanck (vorne links) und den Teilnehmern des Hygienekurses. © Köllen, Hannah

Der Kurs in der vergangenen Woche war der erste dieser Art, es soll jedoch nicht der letzte gewesen sein, betont Balanck. „Wir haben gemerkt, dass die Idee, Hygiene zum Thema zu machen, bei den Feuerwehren in Hessen sehr gut ankommt“, sagt Balanck.

Künftige Kurse sollen noch praxisorientierter werden. „Feuerwehrleute wünschen sich immer viel Praxis, die wollen Dinge selbst ausprobieren. Solche Praxis-Phasen können ganz unterschiedlich aussehen. Eine Option wäre zum Beispiel, während des Kurses mal eine Dekontaminationsstraße aufzubauen.“, sagt Balanck.

