Audi-Fahrer flüchtet nach Unfall am Weinberg in Kassel

Polizei bittet um Hinweise auf Fahrer

+ © Lothar Koch Ein 33-jähriger Mann aus Baunatal wurde am Mittwoch bei einem Unfall am Weinberg schwer verletzt. © Lothar Koch

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der am frühen Mittwochabend um kurz nach 18 Uhr am Weinberg in Kassel passiert ist. Ein 33-Jähriger aus Baunatal wurde dabei schwer verletzt. Der Verursacher des Unfalls flüchtete.

Kassel – Ein 33-jähriger Mann aus Baunatal ist am Mittwoch um 18.05 Uhr bei einem Unfall am Weinberg in Kassel schwer verletzt worden.

Der Mann fuhr nach Angaben von Polizeisprecher Nils Dietrichkeit auf seinem Leichtkraftrad auf der Frankfurter Straße in Richtung Innenstadt, als ein hinter ihm fahrender Wagen zum Überholen ansetzte. Der blaue Audi mit Kasseler Kennzeichen habe beim Überholvorgang das Kraftrad des 33-Jährigen touchiert. Der Mann stürzte daraufhin. Bei dem Sturz brach sich der Kradfahrer aus Baunatal ein Bein und den Fuß und musste später von Rettungskräften in ein Kasseler Krankenhaus transportiert werden.

Blauer Audi mit Kasseler Kennzeichen

Der Audi-Fahrer sei seinen Pflichten als Fahrzeugführer nicht nachgekommen, so der Polizeisprecher. Er habe daraufhin Unfallflucht begangen. Von Zeugen konnte das unfallverursachende Fahrzeug wie folgt beschrieben werden: Audi Avant (Kombi) wahrscheinlich S Line oder S4 / S6, Farbe Blau (Cobalt), Kasseler Kennzeichen.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt. Wer Hinweise zu dem Unfall und auf den Audi-Fahrer geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561/9100 bei der Kasseler Polizei zu melden. (use)