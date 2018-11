Fahrer mit Tempo 107 durch die Stadt

Kassel. Die Fahrerin oder der Fahrer eines VW Passats mit Kasseler Kennzeichen wird voraussichtlich zwei Monate ohne Führerschein auskommen müssen. Dazu kommen 280 Euro Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg. Der Wagen war am Montagmittag mit 107 km/h durch eine Messstelle der Polizei auf der Ludwig-Mond-Straße gerauscht.

Insgesamt hätten die Geschwindigkeitsmessungen auf der Ludwig-Mond-Straße allerdings ein erfreuliches Ergebnis gebracht, teilt Polizeisprecher Matthias Mänz mit. An der von vielen Kindern als Schulweg genutzten Straße nahmen die Mitarbeiter des Radarkommandos der Polizei von 10 bis 13 Uhr stadteinwärts in Höhe der Esmarchstraße die Autofahrer ins Visier, nicht zuletzt auch wegen wiederholter Anwohnerbeschwerden über zu schnelles Fahren in diesem Bereich.

1065 Fahrzeuge passierten die Messstelle, davon waren 44 Fahrer, also 4,1 Prozent, zu schnell. 43 der 44 „geblitzten“ Frauen und Männer hinter dem Steuer müssen zudem nur mit einem Verwarngeld von bis zu 35 Euro rechnen, da sie bei dem erlaubten Tempo 50 alle nicht schneller als 69 km/h fuhren. (use)