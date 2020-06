Fahrerflucht - Auto fährt Fußgängerin um

Kassel – Eine 55-jährige Fußgängerin wurde am Mittwochnachmittag gegen 16.40 Uhr beim Überqueren der Loßbergstraße (Kirchditmold) von einem Auto angefahren und dabei verletzt. Die Polizei sucht jetzt den Autofahrer, der von der Unfallstelle flüchtete.

Nach Angaben von Polizeisprecherin Ulrike Schaake überquerte die Frau in Höhe der Bruchstraße die Loßbergstraße in Richtung Zentgrafenstraße, nachdem die Fußgängerampel auf Grün umgeschaltet hatte. Hierbei wurde sie plötzlich von dem in Richtung Harleshäuser Straße fahrenden Auto erfasst, das nach derzeitigem Ermittlungsstand bei Rot über die Ampel gefahren war. Anschließend fuhr der Verursacher davon, ohne sich um die gestürzte Frau zu kümmern.

Sanitäter der nahegelegenen Rettungswache und eine Augenzeugin eilten der leicht verletzten Fußgängerin zur Hilfe und alarmierten die Polizei. Bei dem Verursacher soll es sich um ein mintgrünes oder türkisfarbenes Auto handeln, an dessen Steuer ein etwa 30 Jahre alter Mann gesessen habe. Das Kennzeichen des Wagens ist bislang nicht bekannt.

Hinweise: Tel. 05 61/9100.

Rubriklistenbild: © Karl-Josef Hildenbrand/dpa