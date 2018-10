Fahrerflucht in Kassel: Verursacher verlor Blinkerglas

Zeugen gesucht

+ © Polizei Fahrerflucht in Bettenhausen: Der flüchtige Unfallfahrer hat dieses Blinkerglas verloren. © Polizei

Bettenhausen. Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der in der vergangenen Woche, in der Nacht zum Freitag, in Bettenhausen einen geparkten Pkw beschädigt hat und anschließend abgehauen war.