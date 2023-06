Fahrerin steuert Mercedes gegen Mauer am Kasseler Friedrichsplatz

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Autofahrt endete an Mauer am Friedrichsplatz: Drei Menschen wurden bei dem Unfall in der Nacht zum Dienstag auf der Frankfurter Straße schwer verletzt. © FEUERWEHR KASSEL

Eine 22-Jährige kracht mit ihrem Wagen in der Innenstadt in Kassel gegen eine Mauer. Drei Menschen werden schwer verletzt.

Kassel - Weil eine 22-jährige Autofahrerin möglicherweise unter Drogeneinfluss stand, kam es in der Nacht zum Dienstag gegen 3 Uhr zu einem Alleinunfall am Friedrichsplatz in der Innenstadt. Dabei wurden die Fahrerin sowie ein 22-jähriger Mann und eine 45-jährige Frau aus Kassel, die ebenfalls in dem Mercedes saßen, schwer verletzt.

Bei dem Unfall war das Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Mauer gegenüber der Elisabethkirche geprallt. Nach Angaben von Polizeisprecher Nils Dietrichkeit hatte die 22-jährige Fahrerin aus Kassel unmittelbar vor dem Unfall im fließenden Gegenverkehr einen Funkstreifenwagen der Polizei erkannt. Aus bislang ungeklärter Ursache habe sie daraufhin ihr Fahrzeug stark beschleunigt, aber jedoch die Kontrolle über das Auto verloren. Sie kam von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit der Mauer.

Nach dem Eintreffen der sofort durch die Polizisten alarmierten Rettungskräfte wurden die Verletzten umgehend versorgt und in Krankenhäuser transportiert. An der Mercedes E-Klasse entstand ein Totalschaden in Höhe von 15 000 Euro, so der Polizeisprecher.

Schwerer Autounfall in Kassel: Frankfurter Straße voll gesperrt

Die Berufsfeuerwehr Kassel war zusammen mit mehreren Einheiten des Rettungsdienstes und der Polizei rund eine Stunde mit einem Rüstzug sowie drei Rettungswagen und zwei Notarzteinsatzfahrzeuge im Einsatz, so Einsatzleiter Tim Werner. Vor Ort hätten bereits alle drei Insassen den verunfallten und stark deformierten Mercedes verlassen. Während der Einsatzmaßnahmen war die Frankfurter Straße in Höhe der Einsatzstelle in Richtung Weserspitze voll gesperrt.

Nach den ersten Ermittlungen zur Unfallursache stehe die 22-jährige Fahrerin im Verdacht, unter Drogeneinfluss am Steuer des Wagens gesessen zu haben, weshalb ihr im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Die weiteren Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs dauern an, so der Polizeisprecher. (use)

Zu einem schweren Unfall kam es auch am Pfingstwochenende auf der Frankfurter Straße. In dessen Folge wurde einem 19-jährigen E-Scooter-Fahrer aus Kassel der Fuß abgetrennt.