Fahrgast schlägt Busfahrer in Kassel nieder

Polizei sucht Zeugen

+ © Axel Schwarz Tatort auf der Mauerstraße: Hier soll ein Fahrgast einen Busfahrer bewusstlos geschlagen haben. © Axel Schwarz

Die Polizei sucht einen etwa 25 bis 33 Jahre alten Mann, der einen Busfahrer bewusstlos geschlagen haben soll. Die Tat passierte bereits am Mittwoch, 26. Juli, gegen 22.15 Uhr an der Bushaltestelle in der Mauerstraße/ nahe der Kölnischen Straße.

Kassel - Die Regionale Ermittlungsgruppe der Polizei gehe mit dem Fall jetzt an die Öffentlichkeit, um Zeugenhinweise zu erlangen, so Polizeisprecherin Ulrike Schaake. Ein 45-jähriger Busfahrer war nach seiner Schilderung vor der Weiterfahrt mit einem Fahrgast in Streit geraten, der noch in den Bus gesprungen war, als sich die Türen bereits schlossen. Während er dort an der sich nicht mehr schließenden Hintertür arbeitete, habe ihn der Fahrgast beleidigt und sich beschwert, warum er so lange brauche. Im weiteren Verlauf soll der Unbekannte dem 45-Jährigen vor der Hintertür des Linienbusses mehrere Kopfstöße gegeben haben. Der Busfahrer habe daraufhin das Bewusstsein verloren und auf den Boden gefallen.

Als er wieder zu sich gekommen sei, hätten ihm mehrere Fahrgäste aufgeholfen, während zwei oder drei Jugendliche versucht haben sollen, den Täter festzuhalten. Dieser habe sich jedoch losreißen und unerkannt flüchten können. Der Busfahrer ließ sich noch in der Nacht ambulant in einem Krankenhaus behandeln und erstattete am folgenden Tag eine Anzeige bei der Polizei.

Die bisherigen Ermittlungen hätten leider nicht zur Identifizierung des Täters geführt, so die Polizeisprecherin.

Beschreibung: Es soll sich um einen 25 bis 33 Jahre alten, etwa 1,75 Meter großen Mann mit normaler bis sportlicher Statur gehandelt haben, der einen dunkelblonden, etwa drei Zentimeter langen Vollbart hatte und ein graues T-Shirt sowie eine schwarze Jeans trug.

Die Jugendlichen, die versucht haben, den Täter festzuhalten, sowie weitere Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter Tel. 0561/9100 bei der Kasseler Polizei zu melden. (use)