Falsche 100-Euro-Scheine in Kassel aufgetaucht: So schützen Sie sich

In den vergangenen Wochen haben Betrüger in Stadt und Kreis Kassel mehrfach mit falschen 100-Euro-Scheinen bezahlt. In unserem Artikel erklärt die Polizei, wie man Falschgeld erkennt.

Entdecken Geldempfänger das Falschgeld zu spät, bleiben sie laut Polizei in der Regel auf dem Schaden sitzen.

So war es auch bei den aktuellen Fällen. Seit Mitte Oktober sind die falschen 100er in Stadt und Landkreis Kassel in rund ein Dutzend Fällen aufgetaucht. Beginnend mit einer Tankstelle in Hofgeismar versuchten die Täter das Falschgeld vorwiegend in Kasseler Geschäften an den Mann zu bringen.

Betroffen waren beispielsweise ein Kiosk an der Wilhelmshöher Allee, ein bulgarischer Markt in der Nordstadt, ein Bordell in der Innenstadt, ein Einkaufsmarkt im Stadtteil Forstfeld und weitere Innenstadtgeschäfte. Aber auch Handyverkäufer, die ihre Telefone privat über einen Online-Kleinanzeigenmarkt angeboten hatten, wurden Opfer von Falschgeld. In drei Fällen meldete sich ein Täter bei den Inserenten von iPhones und bezahlte bei der Übergabe die vereinbarten 500 Euro mit fünf falschen 100-Euro-Banknoten, heißt es im Polizeibericht.

Die Ermittlungen zu all diesen Fällen, bei denen bereits ein Tatverdächtiger identifiziert wurde, dauern an und werden beim Kommissariat 23/24 der Kasseler Kripo geführt.

Fühlen-Sehen-Kippen: So kann man Fälschungen erkennen

Falschgeld kann überall angeboten werden: Zum Beispiel an der Haustür, im Gedränge an der Kaufhauskasse oder am Fahrkartenschalter. Betrachtet man die Fälschungen mit Fachwissen zu Sicherheitsmerkmalen von Banknoten, entpuppen sie sich laut Polizei schnell als Falschgeld. Geschäftsleuten fehle es aber gerade in der hektischen Vorweihnachtszeit oft an Zeit. Sollten sich Betreiber kleinerer Geschäfte, Stände und Imbisse dazu entschließen, große Geldscheine entgegen zu nehmen, sollten sie wissen, wie sie die falschen 100-Euro-Scheine auch in kürzester Zeit mithilfe der Methode "Fühlen-Sehen-Kippen" entlarven können. Mit Blick auf die aktuellen Kasseler Falschgeldfälle hier einige Beispiele:

Auf der Vorderseite echter Banknoten sind mit dem Finger deutliche Reliefs zu erfühlen.

Bei echten Scheinen verändert die auf der Rückseite rechts unten aufgedruckte 100 beim Kippen ihre Farbe. Bei den sichergestellten Fälschungen fehlt der Farbwechsel und das Schillern.

Das Wasserzeichen mit der jeweiligen Wertzahl ist im Gegenlicht deutlich und ohne Umrandung zu erkennen. Unter UV-Licht ist das Wasserzeichen hingegen nicht zu sehen. Bei den Fälschungen ist bei der Wertzahl im Gegenlicht eine Umrandung erkennbar, unter UV-Licht ist das Wasserzeichen deutlich zu sehen.

Hier können Sie sich bei der Polizei ein Pdf mit den Sicherheitsmerkmalen anschauen und herunterladen.

Falschgeld zu spät erkannt - was nun?