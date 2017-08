Falscher Wassserwerker ist ein Trickdieb

Kassel. Ein Trickdieb hat sich am Donnerstagmittag gegenüber einer hochbetagten Seniorin in Wehlheiden als Wasserwerker ausgegeben.

Vermutlich ein Komplize entwendete anschließend eine Kassette mit Geld in Höhe eines vierstelligen Betrags aus der Wohnung des Opfers. Ein Täter soll etwa 30 Jahre alt, 1,55 bis 1,60 Meter groß sein, eine normale Figur und ein mitteleuropäisches Äußeres haben. Er trug Bauarbeiterkleidung und schmutzige Schuhe.

Nach Angaben von Polizeisprecher Matthias Mänz rief das Opfer am Freitagvormittag die Polizei zu dem Mehrfamilienhaus nahe der Tischbeinstraße und berichtete von dem Diebstahl. Der Mann in Bauarbeiterkleidung habe am Donnerstag gegen 12 Uhr bei ihr geklingelt. Er habe vorgegeben, das Wasser im Bad überprüfen zu müssen. Daraufhin sei man gemeinsam ins Badezimmer gegangen. Nach etwa zehn Minuten sei der Unbekannte angeblich mit seiner Arbeit fertig gewesen und habe das Haus verlassen. Erst am nächsten Morgen bemerkte die Seniorin den Diebstahl ihrer grünen Geldkassette aus dem Wohnzimmerschrank.

Hinweise an die Polizei unter Tel. 05 61/9100.

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa