Falschfahrerin aus Kassel kündigte Suizid an

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Unbeteiligte Fahrerin wurde schwer verletzt: In diesem VW Tiguan saß eine 40-jährige Frau, die mit dem Auto der Falschfahrerin kollidierte. ARCHI © HESENNEWS

Dass sich ihr Verlobter aus Eifersucht von ihr getrennt hatte, hat eine heute 21-jährige Frau aus Kassel vor einem Jahr dazu veranlasst, als Geisterfahrerin auf die A 49 zu fahren.

Kassel – Der türkische Ausdruck „Vallah Billah“ bedeutet auf Deutsch „Ich schwöre bei Gott“. Sie schwöre, dass sie sich nach der Arbeit umbringen werde. Diese Nachricht hat eine mittlerweile 21 Jahre alte Frau am 13. Mai vergangenen Jahres mehrfach ihrer Mutter, einer Freundin und auch ihrem Ex-Verlobten geschickt. Die Mutter und die Freundin nahmen diese Drohung nicht ernst. Und der gekränkte Ex-Verlobte wollte sich an diesem Tag nicht mit ihr unterhalten.

Tatsächlich fuhr die junge Frau an dem besagten Freitagnachmittag in ihrem Nissan Micra in die falsche Richtung auf die A 49 an der Auffahrt Baunatal Mitte auf. Nachdem ihr einige Fahrzeuge, die aus Richtung Fritzlar kamen, ausgewichen waren, kollidierte sie mit einem weißen VW-Tiguan, an dessen Steuer eine heute 40-Jährige aus Frielendorf saß. Die Angeklagte soll den Zusammenstoß bewusst verursacht haben, indem sie ihren Wagen gezielt auf den Tiguan zusteuerte, hatte Staatsanwältin Melike Aydogdo vor einer Woche bei der Verlesung der Anklage gesagt.

Die 21-Jährige, die bei dem Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen erlitt, muss sich auf der Anklagebank der 1. Großen Jugendkammer des Landgerichts Kassel wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr, Gefährdung des Straßenverkehrs und gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Sie könne sich an die Kollision und die Tage davor nicht erinnern, hatte am ersten Verhandlungstag ihr Verteidiger Bernd Pfläging mitgeteilt. Gestern schilderten ihre Mutter, eine Freundin und ihr Ex-Verlobter im Zeugenstand, was sich vor dem Unglück zugetragen hat.

Der 24-Jährige aus Baunatal erzählte, dass er seine Ex-Verlobte im Jahr 2017 bei einem Urlaub in der Türkei kennengelernt hatte. Beide sind türkischstämmig. Im Urlaub stellten sie fest, dass sie auch beide in Kassel beziehungsweise Baunatal lebten. Als sie wieder zu Hause waren, blieben sie zunächst über Social Media in Kontakt und wurden im Oktober 2017 ein Paar. Im Juni 2021 folgte die Verlobung, beide blieben aber bei den Eltern wohnen. Am 8. Oktober 2022 wollten sie eigentlich heiraten, schilderte der junge Mann.

Am 11. Mai habe er allerdings auf dem Handy seiner Verlobten, das diese in seinem Auto vergessen hatte, zahlreiche Nachrichten von einem anderen Mann gefunden. Die beiden hätten sich seit einem halben Jahr auf einer Art und Weise geschrieben, die ihm nicht gepasst habe. „Auf eine relativ liebevolle Weise“, schloss sich der Zeuge gern der Beschreibung der Nachrichten durch den Vorsitzenden Richter Dreyer an. Dieser Kontakt seiner Verlobten zu einem anderen Mann über Instagram bedeutete für den Verlobten „Fremdgehen“. Deshalb habe er noch an dem Mittwoch die Beziehung beendet. Aber nicht nur das. Er machte von allen Nachrichten einen Screenshot, leitete diese an sich weiter und händigte das Handy seiner damals 20-jährigen Freundin deren Mutter aus. Die traf er anschließend mit seinen Eltern in einer Tankstelle in Waldau, um über alles zu reden. Ohne die Freundin.

Der Ex-Verlobte ihrer Tochter habe in der Tankstelle geschrien und ihre Tochter mit schlimmen Wörtern bezeichnet, sagte gestern die 42-jährige Mutter aus. Aber auch sie selbst scheint über das Verhalten ihrer Tochter nicht glücklich gewesen zu sein. Eigentlich war geplant, dass die beiden Verlobten mit beiden Eltern eine Woche später in die Türkei fliegen wollten, um die Kleidung für die Hochzeit zu kaufen. Stattdessen gab es die Trennung. Die Muter sagte aus, dass sie sich von Mittwoch bis Freitag mit ihrer Tochter deshalb gestritten habe. Die Mutter schickte der Tochter auch an dem Freitag zig Nachrichten, in denen sie die junge Frau auch auf das Übelste beschimpfte.

Diese wollte damals nur ihren Verlobten zurückgewinnen, obwohl dieser in der Vergangenheit wohl sehr eifersüchtig, mitunter auch aggressiv gewesen sei, wie eine Freundin der Angeklagten erzählte. Da der junge Mann die Ex auf seinem Handy blockiert hatte, bat diese die Freundin, ihn um ein Treffen an dem Freitag in Kirchbauna zu bitten. Sie habe das abgelehnt, so die Zeugin. Sie habe den Verlobten nicht gemocht. Auch die Ankündigung ihrer Freundin, dass sie sich umbringen werde, wenn das Treffen um 16.30 Uhr nicht zustande kommt, habe sie nicht ernst genommen. „Wegen so einem Kerl macht man das nicht.“

Gegen 16.55 Uhr fuhr die junge Frau dann in falscher Richtung auf die Autobahn.

Der Prozess wird am Montag fortgesetzt.

Gutachter: Angeklagte ist schuldfähig

Die 21-jährige Angeklagte ist schuldfähig. Zu diesem Ergebnis ist der forensisch-psychiatrische Gutachter Dr. Sven Krimmer, Ärztlicher Direktor der Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Haina, gekommen. Er habe keine Anhaltspunkte dafür gefunden, dass die Frau vor oder während der Tat unter einer psychischen Erkrankung gelitten habe.

Die Frau sei zwar verzweifelt gewesen und habe emotionalen Druck gehabt, aber davon könne er keine psychiatrische Diagnose ableiten. Auch Menschen, bei denen von einem normal psychologischen Zustand auszugehen ist, könnten den Entschluss fassen, Suizid zu begehen. Solch einen Selbstmord bezeichne man als Billanzsuizid, so Krimmer. Dass die Angeklagte sich an den Zusammenstoß und die Tage davor nicht erinnern könne, sei für den Fall typisch. Dabei handele es sich um eine globale Amnesie. Das sei eine psychologische Schutzfunktion des Gehirns. „Möglicherweise wird sie sich ein Leben lang an den Unfall nicht erinnern können“, so der Gutachter. (use)