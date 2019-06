Mein Garten macht Bock

Garten- und Landschaftsbau Madeleine Bock führt Familientradition in Neukirchen fort Bereits in fünfter Generation schlägt das Herz der Familie Bock für alles, was grünt und blüht.

„Schon mein Ururgroßvater hat Gärtner gelernt, mein Uropa hatte eine Gärtnerei in Ziegenhain, mein Opa eine Gärtnerei mit Floristikgeschäft in Neukirchen und mein Vater gründete 1986 seinen eigenen Garten- und Landschaftsbau Betrieb“, berichtet Madeleine Bock. Nach der Ausbildung zur Gärtnerin absolvierte Madeleine Bock den Ingenieurstudiengang Landschaftsbau und -Management an der Hochschule Weihenstephan. „Jetzt habe ich mich mit einer eigenen Firma selbständig gemacht“, erzählt Madeleine Bock. Gemeinsam mit beiden Brüdern André und Dominique, die ebenfalls gelernte Landschaftsgärtner sind, führt sie die Familientradition fort. Ihr besonderes Herzensanliegen sei, dass der Kunde seinen Garten in vollen Zügen genießen könne. Selbst mit einem kleinen Budget sei es bei guter Planung möglich, einen wunderschönen Garten zu gestalten, so Bock. Sie schaue sich immer zuerst das Grundstück an und überlege, wie sich welche Pflanze auch in der Zukunft entwickle. „Viele Faktoren, wie beispielsweise die Bodenbeschaffenheit, die Größe des Gartens, der Lauf der Sonne und Schattenbereiche, spielen eine große Rolle“, sagt die gelernte Gärtnerin. Wer sich in seinem Garten wohlfühle, verbringe viel Zeit in der Natur und tue sich damit etwas Gutes, so Madeleine Bock. „Wir kommen auch zum regelmäßigen Rasenmähen, wenn das gewünscht ist“, verspricht die Geschäftsführerin. Neben der klassischen Gartengestaltung, zu der auch das Anlegen von Teichen und Wegen gehört, bietet der GaLaBau viele weitere Dienstleistungen an. „Wir pflanzen und fällen Bäume, legen Beete und Rasenflächen an, terrassieren Hanggrundstücke, kümmern uns um Terrassen und andere Pflasterarbeiten und bauen Mauern“, so die frisch gebackene Absolventin. Als Mitglied im Fachverband für Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau ist das Team rund um Madeleine Bock auch für gewerbliche und kommunale Kunden Ansprechpartner. Zu den weiteren Leistungen des GaLaBau-Betriebes zählen Ausgleichspflanzungen, Renaturierung und das Aufstellen von Zäunen. Außerdem ist der Betrieb auch Ausbildungsstätte. „Wir haben aktuell eine Auszubildende. Mir ist es wichtig, jungen Menschen den wunderschönen Beruf des Gärtners nahe zu bringen“, so Madeleine Bock. „Ich freue mich auf viele neue Kunden, denen ich mit meinem Wissen, meiner Erfahrung und meiner Leidenschaft für alles, was grünt und blüht, passende Angebote erstellen kann“, sagt Madeleine Bock. (zcd)

Garten- und Landschaftsbau Madeleine Bock

Lerchenweg 9 · 34626 Neukirchen

Tel.: 06694-919967

E-Mail: info@galabau-mbock.de

Internet: www.galabau-mbock.de