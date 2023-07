Abschiebung von kurdischem Familienvater wurde im letzten Moment verhindert

Von: Matthias Lohr

Glücklich vereint: Muhiddin Fidan aus Naumburg sollte in die Türkei abgeschoben werden, seine Frau Gülcan hatte für ihn mit den fünf Kindern und zahlreichen Unterstützern gekämpft. © Matthias Lohr

Quasi in letzter Minute wurde die Abschiebung des kurdischen Familienvaters Muhiddin Fidan in die Türkei verhindert - vorerst. Seine Unterstützer erheben schwere Vorwürfe gegen das Regierungspräsidium.

Kassel/Naumburg – Kurz bevor Muhiddin Fidan in die Türkei abgeschoben werden sollte, versuchte er, sich das Leben zu nehmen. Eigentlich sollte der kurdische Familienvater aus Naumburg am Mittwochmorgen von Berlin aus in das Land ausgeflogen werden, wo ihm vermutlich Gefängnis und Folter drohen. Seine Frau und die fünf Kinder, die alle den deutschen Pass haben, sowie zahlreiche Unterstützer hatten in den vergangenen Tagen für den Verbleib von Fidan gekämpft. Der 40-Jährige, der seit 27 Jahren in Deutschland lebt, war bereits seit drei Tagen in der Abschiebehaft in Darmstadt im Hungerstreik, als er nicht mehr weiter wusste und einen Suizidversuch unternahm, wie er sagt.

Fidan überlebte und erhielt wenig später die Nachricht, dass er vorerst nicht abgeschoben wird. Das Verwaltungsgericht Kassel hatte am Dienstag einem Eilantrag des Mannes stattgegeben. Bei ihrer Begründung nahm die Kammer Bezug auf einen Beschluss des Europäischen Gerichtshofs, der im Februar entschieden hatte, dass das Kindeswohl und der Schutz der Familie bereits vor Erlass der Abschiebung zu berücksichtigen sei. Dies sei hier nicht geschehen.

Beim Kasseler Regierungspräsidium (RP), der zuständigen Behörde, verweist man darauf, dass das Verwaltungsgericht damit eine eigene, frühere Entscheidung geändert habe, auf die sich das RP gestützt hatte. Das weitere Vorgehen werde geprüft. Die Behörde hat zwei Wochen Zeit, Beschwerde beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof einzulegen.

Wie es für Fidan weitergeht, ist also offen. Trotzdem war die Freude bei seiner Familie und den Unterstützern gestern verständlicherweise groß. Der Fall hatte für einige Aufmerksamkeit gesorgt. Am Montag hatten die Unterstützer in einem Offenen Brief an die Innenminister Nancy Faeser (Bund) und Peter Beuth (Hessen) gefordert, die Abschiebung zu stoppen. Es gab Demos, von denen Fidan auch in der Haft erfuhr: „Ich habe geweint, dass so viele Menschen für mich da sind.“

Bereits vor einigen Wochen war eine Petition gegen die Abschiebung vom hessischen Landtag abgelehnt worden. Nach HNA-Informationen soll es gewichtige Gründe gegen die Petition gegeben haben. Mit Verweis auf den Datenschutz äußert man sich weder in Wiesbaden noch beim RP detaillierter zu dem Fall.

Angeblich soll Fidan als Gefährder gelten, weil er sich im Gesellschaftszentrum Kurdistan Kassel engagiert. Es geht also um den Vorwurf des Terrorismus. Der Familienvater kann den Vorwurf nicht nachvollziehen. In dem Verein habe er Kindern kurdische Tänze beigebracht. Wie auch seine Unterstützer beklagt er eine Kriminalisierung von kurdischer Kultur. Alles werde in die Nähe der verbotenen Untergrundorganisation PKK gerückt.

In Gesprächen mit den Behörden habe er gefordert, Deutschland solle keine Waffen mehr an die Türkei liefern: „Das hat sie wütend gemacht.“ Vom RP soll er ohne Anwalt befragt worden sein. Das Vertrauen in die deutschen Behörden hat er längst verloren. „Wegen der drohenden Abschiebung konnte ich nie in Ruhe leben. Seit der Zeit in der Türkei bin ich psychisch krank. Es gab keine Möglichkeit, gesund zu werden“, sagt Fidan. Seine Frau Gülcan fordert nun, dass er schnellstmöglich eingebürgert wird. Dazu bräuchte es eine Aufenthaltserlaubnis, auf die ihr Mann seit 2015 wartet.

Auch die Grünen-Bundestagsabgeordneten Boris Mijatovic und Awet Tesfaiesus, die sich für den Mann aus Nordhessen eingesetzt hatten, sind erleichtert. Tesfaiseus sagt: „Gerade für die Kinder, die sehr unter der Situation gelitten haben, freut es mich sehr.“

Derweil werfen die Unterstützer dem RP vor, „rechtswidrig gewordene Abschiebungsandrohungen“ zu vollstrecken. Dies sei kein Einzelfall, sondern habe System. Auch Muhiddin Fidan ist überzeugt: „Was mir passiert ist, passiert vielen Menschen.“

Ein Sprecher des RP weist den Vorwurf, man handele rechtswidrig, entschieden zurück: „Die zuständige Ausländerbehörde entscheidet auf der Basis der gesetzlichen Grundlagen. Jeder Entscheidung liegt eine sorgfältige und sensible Prüfung des Einzelfalls zugrunde.“ (Matthias Lohr)